Er ultraprosessert mat farlig? Tre spørsmål og svar (og én podkast).

Kjapp ferdigmat har mistet status og fått mye kritikk. Men de lærde strides om hva som egentlig er farlig.

Publisert: 25.09.2023 15:39

Frossenpizzaer og posesupper og brød fra butikken metter, smaker ikke så verst, er billig og sparer oss for masse tid.

Samtidig er mye ferdigmat knyttet til en liste med helseproblemer. Fedme, kreft og dårlig tarm, for å nevne noe.

Hva sier forskningen, og hva bør du gjøre? Noe av det får du svar på i podkasten Forklart. Episoden ligger øverst i saken. Du finner den også på Spotify eller alle andre steder der du hører på podkast.

Her er noen vanlige spørsmål:

Hvorfor må vi prosesserte mat?

At maten blir prosessert, gjøres gjerne for at maten skal bli trygg for oss. Da handler det blant annet om å bevare råvarenes kvalitet.

Men når maten blir ultraprosessert, gjør gjerne industrien det for at den skal bli unaturlig god eller se veldig innbydende ut.

Men hvor farlig er det egentlig? Hør podkasten Forklart her!

Hva er forskjellen på prosessert og ultraprosessert mat?

Prosessert mat er behandlet mat. For eksempel syltet frukt og grønnsaker, spekepølse, røkelaks og de fleste oster.

Ultraprosessert mat er mat som er enda mer behandlet. Posesupper, ferdigpizza, brus, sjokolademelk og mye mer.

Apropos snacks: I sommer ble det furore da søtningsstoffet aspartam havnet på kreftlisten. Hør Forklart-episoden her:

Hva er ultraprosessert mat?

Det er mat som inneholder ingredienser man ikke finner i et vanlig kjøkken, som e-stoffer, konserveringsmidler eller ekstrakter av råvarer. De har ofte en unaturlig lang holdbarhet og en veldig lang ingrediensliste.

Det kan både være grovt brød vi kjøper i butikken, som er tilsatt noen stoffer for å forlenge holdbarhet.

Men det kan også være mat som blir knust til pulver, mikset med andre ingredienser og så bygget opp igjen som for eksempel nachos.

