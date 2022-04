Det var Espen, Erik og Even for alltid. Trodde de.

Karakterene raste og de måtte sette studiene på vent da bestekompisen tok sitt eget liv.

– Jeg var midt i masterløpet mitt. En master i kjemi. Jeg klarte det rett og slett ikke, forteller Erik i ukens podkastepisode av Fortalt.

Da han begynte på Universitetet i Ås fant han straks to kompiser å henge med. Det var full klaff. De var sikre på at vennskapet kom til å vare for alltid. Men så skjedde det noe uventet.

Even elsket å stå på scenen. Da de flyttet inn i kollektiv sammen, startet de et band. Verdens Lengste Snarvei kalte de det.

Da de var i ferd med å gå løs på det aller siste studieåret, fortalte plutselig Even om noe som hadde skjedd. Noe han syntes det var vanskelig å snakke om.

– Jeg laget et notat på mobilen min: Husk å snakke med Even om problemene hans. Jeg tenkte jo hele tiden at det er bare tidsspørsmål. Helt plutselig får jeg en SMS fra ham der det står at nå er ting på plass. Men så var det ikke det som skjedde.

Even ble bare 24 år.

I podkasten forteller Erik at han satt igjen med en enorm skyldfølelse da kompisen døde bare noen uker senere. Eksperter på selvmord forteller at nettopp det er vanlig når noen i nær omgangskrets tar livet sitt. Kunne man selv gjort noe for å forhindre det – er tanker som kan gå igjen og igjen.

I podkasten forteller de to kompisene om hva som måtte til for å klare å komme videre. Og hva Even lærte dem om livet.

