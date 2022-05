Foreldrekodens festepisode: Er det greit å invitere bare noen få til bursdag?

Klassekameraten arrangerer bursdag. Men ditt barn blir ikke invitert. Hva gjør du da?

I går 11:06

Hva gjør det med barns fellesskap når noen ikke blir invitert til fest og feiring?

En mors bekymring danner utgangspunkt for ukens episode av podkasten Foreldrekoden.

Moren opplever at bursdag for de få er blitt en ny normal, selv etter at kohortene er oppløst og alle kan være sammen.

«Har barnebursdager fått long covid?» spør hun.

Psykolog og fast ekspert i Foreldrekoden, Hedvig Montgomery, kjenner igjen problemstillingen.

– Absolutt. Vi er blitt vant til å være færre om gangen, vant til å utelukke og ekskludere. Og barnebursdager er en stor ting organisatorisk. For foreldrene kan det være behagelig ikke å ha denne kjempemarkeringen, sier hun.

– Mange barn er heller ikke så glad i de altfor store anledningene – de vil gjerne at det skal være mindre, legger hun til.

Men mange skoler har en hovedregel at «alle skal med», enten alle guttene, alle jentene eller hele gjengen. Og det mener Montgomery er en god hovedregel.

– Det fine med dette, er at de barna som er lite hjemme hos andre i alle fall har noen anledninger hvor de også er med og deltar i fellesskap utenfor skolen.

For problemet oppstår når enkelte gang på gang blir utelatt.

– Det skaper en følelse av «jeg hører ikke til, jeg er ikke god nok». Til slutt setter det seg som en negativ følelse i barnet, sier psykologen.

I episoden gir Montgomery flere råd om bursdager og feiringer for barn i alle aldre. Inkludert hvordan snakke med de litt eldre om alkohol og rus.

Hedvig Montgomery gir råd i Foreldrekoden.

