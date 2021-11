Han er en av verdens største reiseinfluencere. Akkurat nå er han i Norge.

Brasilianske Anderson Dias (28) har 1,2 millioner følgere på Instagram. Nå reiser han rundt i Norge og deler videoer og bilder fra turene sine.

Senja er favorittstedet til den brasilianske reisekjendisen Anderson Dias.

Nå nettopp

For noen år siden bestemte Anderson Dias seg for å leve ut drømmen sin. Men det har ikke kommet av seg selv. 28-åringen kommer fra fattige kår i Brasil, men klarte å jobbe seg opp ved å tjene penger ved å selge deksler og annet tilbehør til mobiltelefoner.

– Da jeg begynte å tjene penger i 20-årene, gikk det opp for meg at jeg ville leve ut drømmen min. Og det var å reise jorden rundt, forteller Dias på telefon fra en liten øy utenfor Sotra.

Målet var litt utenom det vanlige. For han ville ikke bare reise for å reise. Han ville bli den første brasilianeren til å besøke alle land i verden. For nøyaktig to år siden ble han det. Han fikk også rekorden i Guinness rekordbok da han besøkte alle landene på raskest mulig tid, nærmere bestemt 543 dager.

En videosnutt på Instagram viser folkehavet og presse da han landet i Brasil etter endt reise.

– Det har vært helt vilt. Og helt utrolig moro. Men nå som det er over, reiser jeg for min egen del. Jeg reiser mye saktere og nyter mer nå som målet er nådd, sier han.

Tiden hans på reise er hyppig dokumentert på sosiale medier. På Instagram har han fått over 1,2 millioner følgere. Her har han delt stort og smått, morsomme videoer der han viser livet i andre land. Gjerne akkompagnert av gledeshyl. En av videosnuttene er fra en fergetur på Vestlandet der alt er selvbetjent. En annen av en elektrisk ferge. Ingen av delene er vanlig i Brasil og noe han synes var gøy å vise frem.

Etter at han nådde målet sitt med å besøke alle verdens land, bruker Anderson Dias mer tid på hvert reisemål. Før han kom til Norge var han lenge i Portugal og nøt Algarve-kysten.

Nå lever Dias av å reise og holder foredrag om hvordan han har klart å bruke internett for å oppfylle sin store drøm. Venner har han også fått underveis. Det er tredje gang Dias er i Norge.

– Den første gangen hadde jeg lite penger, og det er jo ganske dyrt her. Men heldigvis er jeg blitt kjent med mange underveis. Nå er det litt annerledes å reise her i landet.

Da det ble kjent at han kom tilbake, ble han koblet sammen med en reiseglad nordmann. Gunnar Garfors (46) har reist til alle verdens land minst to ganger, og han har skrevet bøker og holdt foredrag om reising i mange år. Han tok med seg Dias på bokresearch-tur på Vestlandet.

– Det er kult å møtes. Vi har jo hørt om hverandre og fulgt reisene til den andre på sosiale medier. Han haiker med meg nå, og det er moro å vise ham litt andre steder enn turistene vanligvis ser, forteller Garfors. Han er i gang med en oppfølger til boken «Bortom allfarvei» om norske reisetips utenom det vanlige.

To av verdens mest bereiste karer, norske Gunnar Garfors og brasilianske Anderson Dias har nettopp møttes. Garfors tok ham med til en øy utenfor Sotra.

Liker ikke å fly

Dias sier han ikke liker å fly og forsøker å finne andre reisemåter hvis han kan.

– Jeg forsøker å bevisstgjøre folk om å være klimabevisste på reise. Det er klart jeg har fløyet mye, men jeg foretrekker bil, buss eller tog på reisen. Da får jeg mer med meg av landet jeg er i, og det er bedre for miljøet, sier han.

– Dessuten har jeg nesten sluttet å spise kjøtt. Etter pandemien tenker jeg på miljøet på en annen måte enn før. Det forsøker jeg også å dele med følgerne mine.

– Blir du lei av å være på reisefot?

– Nei. Det hender jeg savner familien min, men det hender de kommer på besøk der jeg oppholder meg.

Etter så mye reising er det naturlig å spørre om favorittland. Han sier Norge, men er det sant?

– Ja! Det er sant. Brasil, Norge, Thailand, Costa Rica og New Zealand er topp fem for min del, ler han.

Nordlyset var en fantastisk opplevelse, her fra Senja. Dias skal nordover igjen på reisen i Norge.

– Skaper blest om eget land

Reiseinfluencere er blitt veldig populære de siste årene, mener Astrid Valen-Utvik. Hun ekspert på sosiale medier.

– Her hjemme ser vi at koronapandemien har ført til økt fokus på reiser i eget land, men vi drømmer oss også bort i influencere fra andre land. De viser oss stedene vi drømmer om å dra til. Sosiale medier, og kanskje spesielt Instagram, gjør det veldig enkelt for oss å få inspirasjon, tips og konkret kunnskap om ulike reisemål verden over, rett inn på mobilen vår, sier hun.

Astrid Valen-Utvik er ekspert på sosiale medier. Hun er også jurymedlem i Vixen Awards og har sett den store veksten av svært dyktige reiseinfluencere de siste årene. I år var første gangen den typen influencer ble premiert i egen kategori.

Når en person som Dias får så enorm stor følgerskare, handler det om flere ting, tror Valen-Utvik. Dias har hatt et tydelig mål om å besøke alle verdens land. Og han har tatt med følgerne sine på Instagram underveis.

– Det har uten tvil vært en vesentlig årsak til at han har så mange følgere og så stor suksess nå, sier hun.

– Mange av oss elsker å få ta del i prosjekter som dette, og følger spent med på hvor han skal dra neste gang, hva han kommer til å oppleve, og kanskje til og med tipse ham om reisemål her i Norge også.