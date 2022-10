Disse to utfluktene bør du unne deg når du er i Budapest

Mange har oppdaget praktfulle Budapest som reisemål. Hvorfor ikke oppleve middelalder-ikoner på en øy i Donau eller byen der Ungarns første konger ble kronet når du først er der?

Et hjemmelaget slott? Ja, det kan du oppleve i utkanten av Székesfehérvár, der arkitekt og skulptør Jenö Bory (1879–1959) med egne hender bygde det i løpet av 40 somre, kun med hjelp av et par mann.

Både den søte lille byen Ráckeve og den historiske hovedstaden Székesfehérvár med sin gamleby ligger en drøy times togtur fra Budapest, altså innen rekkevidde for dagsturer fra Budapest.

Budapest har mer enn nok å by på, med sin utsikt over Donau fra Fiskerbastionen, de berømte broene som elvebåtene glir under, den vakre operaen som er gjenåpnet etter oppussing, maten – ja, det hele.