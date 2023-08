Vil du unngå køen i Cinque Terre? Velg heller disse små italienske landsbyene.

Turistene har overtatt de fem små landsbyene som utgjør Cinque Terre. Velg heller eventyrbyen Sestri Levante, rolige Riva Trigoso eller ta beina fatt på gjengrodde stier langs Liguria-kysten.

Utsikten fra hotell Vis-a-vis i Sestri Levante er upåklagelig. Vis mer

Kelneren på Portobello, strandrestauranten på Baia del Silenzio, stillhetens bukt, i Sestri Levante, spør om vi vil ha en liten velkomst på huset.

Solen er i ferd med å gå ned, noen bader fortsatt i skumringen, og bordene er i ferd med å fylle seg opp på den vakre restauranten.

Nordvest i Italia ligger regionen Liguria og snirkler seg langs kysten fra San Remo helt oppe ved grensen til Frankrike, og ned til den møter Toscana.

Nydelige Baia Del Silenzio i Sestri Levante. Vis mer

Unngå hordene

Regionen er preget av et vell gode råvarer og et enormt tilfang på sprellfersk sjømat. Sjømaten, pasta og pesto spiller hovedrollene på de fleste kystrestaurantene, mens du innover i landet også finner kjøttretter på menyene.

Liguria er også preget av masseturisme, først og fremst i Cinque Terre og Portofino.

Et brudepar, en lokal som har tatt et bad og en venninnegjeng som nyter en is i sola – alt på én gang i Portovenere. Vis mer

Aftenposten skrev tidligere i år om at du kan få bot for å gå med flip-flops mellom landsbyene i Cinque Terre, eller for å stanse trafikken eller gående for eksempel ved å ta selfie i Portofino. Begge deler grep for å forsøke å få bukt med masseturismen.

En drink før middag fulgt av litt snacks på stranden i Sestri Levante er en hyggelig tradisjon. Vis mer

Sestri Levante er absolutt turistifisert, men drar ikke de samme hordene som Cinque Terre. Her kan du bevege deg uten å gå i konstant kø, selv i sommermånedene.

Også H.C. Andersen la sin elsk på Sestri Levante, og takket være den danske eventyrdikteren, har bukten på motsatt side av Baia del Silenzio fått navnet Baia di Favole, «fablenes bukt». Hvert år i juni arrangerer byen en stor eventyrfestival.

Hvert år har Sestri Levante en festival til ære for H.C. Andersen. Da fylles strendene med eventyrrelaterte arrangementer. Vis mer

Fritto misto til lunsj for denne gjengen i Sestri Levante. Vis mer

Mindre besøkte perler

En som er lommekjent også på de mindre besøkte stedene i Liguria, er norske Caroline Schøning. Sammen med mannen drev hun en sjømatrestaurant i Liguria i en årrekke.

Etter at paret flyttet til Torino i Piemonte, har arbeidsdagene blant annet bestått i å ta med matinteresserte, både nordmenn og italienere, på tur og kokkekurs i både Liguria og Piemonte. Da koronaen kom, ble digitale kokkekurs redningen. Nå er det heldigvis et tilbakelagt kapittel, og Schøning kan igjen by på tilrettelagte opplevelser, hvor det kulinariske gjerne står i sentrum.

Hun trekker frem vesle Riva Trigoso rett sør for Sestri Levante som et sted verdt et besøk, hvor det ikke er mye turister.

– Riva Trigoso er en perle. Det er nok mindre turister der fordi det alltid har vært store skipsverft der. Men det er flotte strender, og et veldig fint hotell med strand som også lokalbefolkningen bruker.

Sjøen kan være røff i Riva Trigoso. Badevaktene passer på de som drister seg ut i bølgene. Vis mer

I Riva Trigoso er bølgene meterhøye, og for barn kan det være uvant, småskummelt og morsomt på samme tid.

Badevaktene speider utover havet og følger nøye med på dem som drister seg ut i bølgene.

– Nei, dette er bare barnemat. Vi kan få bølger helt opp i 5–6 meter høye. Da skyller de helt opp til strandbaren der oppe, peker badevakt Luca Bonci uten å slippe de badende i bølgene med øynene.

En tur innom Portofino med båt, men uten å gå i land. Inne på land sto hundrevis av mennesker i kø for å komme seg tilbake til cruiseskipet sitt. Caroline Saxegaard Lødemel, Jonathan Saxegaard Lødeme og til høyre Ella Røsok-Dahl. Vis mer

Spesialiteter i fleng

Litt mat må til mellom badeøktene. Tilbake i Sestri Levante bestilte vi en tradisjonell forrett fra Liguria med en type flatbrød kalt panigacci, stekt i pizzaovn med små terrakotta-skåler mellom, fulgt av et lass med ost og skinke på Il Bargonello, ett av de mange spisestedene som ligger tett i tett i gågaten.

Omfanget av kokt skinke, ulike spekepølser, stracciatella-ost, gorgonzola og en stabel flatbrød som kunne mettet en liten familie, imponerte hele bordet.

Trygg Saxegaard Lødemel trodde han bestilte en liten forrett, men fikk dette fatet med nok ost og skinke til å mette en liten familie på Il Bargonello i Sestri Levante. Vis mer

Fritert sjømat får du fra små sjapper i de ulike byene, som her på L´Acciughina i Sestri Levante. Vis mer

Andre lokale spesialiteter involverer alle mulige varianter av fritert sjømat: fritto misto (blandet fritert sjømat), accihuge fritte (fritert ansjos), men også lokale pastaspesialiteter som pansotti (runde eller trekantede, store, fylte pastaputer), gjerne med nøttesaus (noci).

En antipasti del mare inneholder ofte en blanding av rå eller marinert sjømat, som denne på restaurant Portobello i Sestri Levante. Vis mer

Ansjos og sardiner står på alle menyer. Det ferskeste utvalget får du i fiskebutikken Balletin i Sestri Levante. Vis mer

At pestoen stammer fra området (fra Genova), er det heller ingen tvil om hvis du spør folk her i området.

– Italia er rett og slett et kulinarisk matmekka. Alle regioner har sine spesialiteter, forteller Lisa Rupp fra Østerrike.

Hun og mannen tilbrakte deler av bryllupsreisen i Rapallo, hvor de tok båt til vakre San Fruttoso helt ytterst på Tigullo-halvøya, spiste store mengder fritto misto og sprellfersk sjømat. Spør gjerne på restauranten hva som er dagens fangst, så får du det ferskeste de har å by på.

Fakta Reisefakta Liguria Kystregionen Liguria bukter seg helt nordvest i Italia, fra Frankrike ned til Toscana. Regionen er spesielt kjent for god sjømat, pesto (genovese) og focaccia (fra Recco). I tillegg er de fem landsbyene i Cinque Terre òg vakre, men dyre Portofino noen av de mest turistifiserte stedene, stappfulle i høysesongen. Alle småbyene langs kysten, og også oppe i høyden, har sin sjarm. Reisen dit: Fly til Nice i Frankrike, til Milano eller Pisa i Italia, eller med mellomlanding til Genova. Det er lurt å ta tog eller båt til og mellom landsbyene i Cinque Terre, da det er veldig kronglete å parkere her. Overnatting: I åsen over Levanto

Degli Olivi – rimelig agriturismo i høyden over Levanto. Fantastisk hjemmelaget mat om kvelden. Sestri Levante

Vis-à-vis – lekkert hotell med basseng, utsikt og flere gode restauranter. Andre gode alternativer er Grand Hotel Dei Castelli, Hotel Helvetia og Hotel Miramare & Spa. Genova

Hotel Palazzo Grillo – lekkert boutiquehotell i historisk bygning. Grand Hotel Savoia – fint i havneområdet. Portofino

Belmond Splendido Mare – dyrt og deilig. Santa Margherita Ligure

Agriturismo Gnocchi – koselig agriturismo i høyden med utsikt over hele bukten. Vis mer

Fakta Her spiser du godt San Fruttoso

La Cantina – vakker med god sjømat Riomaggiore

Pie de Ma – Nydelige småretter, vakker utsikt Camogli

Ostaia da ò Sigù Sestri Levante

Portobello – dyrt og deilig rett på stranden Turin – hyggelig trattoria, lokale retter Il Bargonello – deilig pinze (variant av pizza) Capocotta – småretter og supre drinker Riva Trigoso

Millelire – hyggelig bar med god aperitivo Le Gardenie – deilig pizza på stranden Cavi di Lavagna Impronta D'acqua – dyrt, med michelinstjerne Raieü – fiskerfamilie med sjømattrattoria Lerici: Eco del Mare, romantikk i bukt mellom Tellaro og Lerici. Mellom Sestri Levante og Deiva Marina

Nua Natua – uberørt i naturreservat I høyden over Levanto

Agriturismo Degli Olivi – nesten bare gårdens egne produkter. Må reserveres. Paraggi

Eksklusiv sjømat på Langosteria Paraggi. Vis mer

Fakta Kulinariske høydepunkter Pesto Genovese: Som navnet tilsier kommer den berømte pestoen opprinnelig fra Genova. Basilikum, masse revet parmesan, pinjekjerner og olje. Den autentiske pestoen får du i hele regionen. Trofie: Små håndtvinnede pasta- “mark” – servers gjerne med pesto. Sciacchetrà: Nydelig dessertvin, laget på druer som blir hengende lenge utover høsten for å samle sødme og bli til disse edle dråpene. Fritto misto: Fritert sjømat. Kan bestå av en kombinasjon av blekksprut, akkar, fisk, blåskjell, reker, eventuelt med friterte grønnsaker. Focaccia: Som med pesto hevder mange at focaccia også stammer fra Liguria. Varianten fra byen Recco har smeltet ost i midten. Acchiuge fritte: Frityrsjapper serverer fritert ansjos i alle småbyene langs kysten. Pansotti: Store, runde fylte pasta. Fås med ulike sauser, for eksempel nøttesaus (noci) eller den tradisjonelle pestoen. Vis mer

Til fots og til sjøs

Hvis du vil se mer av den vakre kysten, kan du ta en tur med rutebåt, eller leie en egen båt enten for å kjøre selv eller med kaptein for en dyrere penge.

Det går jevnlige fergeruter mellom Cinque Terre, Sestri Levante og byer som Rapallo og Santa Margherita Ligure videre til snobbe-høyborgen Portofino (se opp for luksusyachter og Gucci-vesker) og den vakre, avsidesliggende stranden San Fruttoso.

– Hvis dere bruker snorklene her, vil dere se en statue av Jesus nede på bunnen, forteller vår kaptein for dagen, idet han legger til ved en bøye utenfor San Fruttoso.

Kombinasjonen av å bade fra båten, se på statuen og mate fisk med potetgull er en sikker vinner blant tenåringene på båtturen.

Mellom landsbyene i Cinque Terre går du i kø i juli og august. Mellom Sestri Levante og Riva Trigoso møtte vi to mennesker på to timer. Vis mer

En annen måte å få opplevd Liguria-kysten på, er å ta beina fatt. Rett opp bak Baia del Silenzio i Sestri Levante starter et nett av vandreruter videre til Riva Trigoso, opp i høyden til fantastisk utsikt.

– Ja, dette er jo noe dere er eksperter på, nordic walking, sier Nanni Cozzi og løfter stavene sine.

Vi møtte Nanni Cozzi fra Milano på vei fra Sestri Levante til Rivao Trigoso til fots. Vis mer

Vi møter ham halvveis til toppen i sti-nettverket mellom Sestri Levante og Riva Trigoso. Han har «norske» staver, gode sko og noe på hodet, og godt med vann i sekken, avgjørende hvis man skal gå oppover i godt over 30 grader.

Bortsett fra Cozzi møter vi to andre på to timer denne julidagen. En ganske annen opplevelse fra kø-gåing mellom de fem landsbyene i Cinque Terre.