Fiskernes beste tips: Slik får du fisken på kroken

Rekordmange drar ut i Marka med stang i sekken. Vi fikk tre fiskere til å dele sine beste tips for en vellykket tur.

Nå nettopp

Det er 30 grader i skyggen. Sola henger som et tannlegelys over Nordvannet, den høytliggende sjøen som overlapper kommunegrensen mellom hovedstaden og Nittedal. Vi er mutters alene. Bare kvitringen i trærne, krusningene på vannet og et tilfredsstillende “schwomp” idet sluken bryter overflaten.

– Jeg har aldri sett flere på fisketur i marka som i år, sier den 49 år gamle slukfiskeren Rune Maynard Hansen. – Men som dere ser er det fremdeles veldig god plass her ute.