Fjorda er et av landets mest populære padleområder - her får du gode tips til turen

Fjorda er et av landets mest populære og tilrettelagte områder for padling. Likevel er det lekende lett å finne sin egen øy for natten.

Hundrevis tar turen til Fjorda i sommerhelgene. Men selv på travle deler av året er det fullt mulig å finne seg en folketom øy.

Det enkle er ofte det beste. Sånn er det også med friluftsliv. Det finnes talløse padleperler i Norge. Men enklere enn Fjorda – et nettverk av vannveier mellom Sperillen og Randsfjorden – finnes knapt. I hvert fall ikke for kanopadling. Og i hvert fall ikke på dager som denne.