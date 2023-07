Hva kan en gjøre i Odda? Gå i Ragnaroks fotspor.

Er Odda bare et stopp for å handle litt, lade eller fylle opp bilen? Tar du denne vandreturen, får du noe av det beste den lille byen innerst i Sørfjorden har å by på.

Det kommer innom mange skuelystne som har sett det populære hang-out-stedet i «Ragnarok» i den fiktive byen Edda (som jo er Odda). Odda Grillen er blitt Edda Grillen på heltid. Det er fine turstier på begge sider av elven Opo.

Du trenger ikke være fan av Netflix-serien «Ragnarok» for å ha glede av å gå rundt i Odda. Er du på vei mellom øst og vest, eller på vei utover fjorden, er Odda helt klart verdt et besøk.

For et par år siden tok Netflix byen med storm da de la innspillingen av serien «Ragnarok» hit. Siden den er laget av film- og serieselskapet når serien over 190 land, og den norske serien har fått en stor tilhengerskare internasjonalt.