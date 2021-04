Gunnar Garfors har reist Norge rundt i ni måneder. Her er hans beste tips for unike turer.

Globetrotter Gunnar Garfors har gitt ut bok om norske reisemål utenom det vanlige.

Flo ligger i Haldenvassdraget. Den flytende hytta er den første i sitt slag her i landet. Foto: Bortom allfarvei/Skald forlag

Det måtte en global pandemi til for at Gunnar Garfors skulle skrive en reisebok om Norge. Han har tidligere skrevet bok om sine reiser i alle verdens land.

Egentlig skulle han skrive om landene rundt ekvator da koronapandemien rammet. Etter over ni måneder på reise rundt om i Norge har han funnet frem til over 300 tips. De er redusert ned til 81 i boken. Her finner du alt fra tips til mat, overnattingssteder, spesielle naturopplevelser, fjord og fjell. Og de er virkelig utenom allfarvei.