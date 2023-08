Ibiza er kjent for klubbkultur og fest. Men glem ikke de gnistrende turkise buktene.

Du trenger ikke «ooa hela natten» for å nyte Ibiza, men et åpent sinn kommer godt med. Middelhavsøya fornyer seg, gang på gang, og den unike energien smyger seg under huden – uansett alder.

Cala Conta er en kort båttur fra San Antonio. Men vær tidlig ute – her blir det fullt i sommermånedene. Vis mer

Publisert: 26.08.2023 09:00

De ikoniske klubbene Pacha, Amnesia og Eden leverer et suggererende rytmeunivers som forvandler hoftene til smør og bena til trommestikker.

Armene løftes mot taket, og når rytmene når sitt klimaks, er det som om hele klubben kollektivt viser fingeren til tyngdekraften. Men tro ikke et sekund at dansegulvene er forbeholdt ungdommen. Blant de svette kroppene som beveger seg til baleariske beats, har overraskende mange bikket 50. Altså de som innviet klubbene da de så dagens lys for over 40 år siden.