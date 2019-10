I den nye bompengeplanen ble det bestemt at 250 millioner skulle blant annet gå til bygge om passasjervogner til sovevogner.

Fem til åtte av de gamle passasjervognene skal få en fremtid som sovevogn. Norske Tog sendte nylig en forespørsel til togleverandører om mulige løsninger for liggeseter.

– Vi ønsker å få kjennskap til så mange leverandører og produkter som mulig, samt å forberede dem på en kommende konkurranseutlysning, skriver Kjell-Arthur Abrahamsen, materielldirektør i Norske Tog, på e-post.

I forespørselen la de ved eksempler for hva de ser etter. Norske nattog-passasjerer går en mykere natt i møte dersom Norske Tog får ønskene sine oppfylt.

Veien videre

Abrahamsen forklarer at prosjektet er nå i en konseptfase, der det gjennomføres markedsanalyser for å finne ut hvilke produkter som kan fungere.

Deretter vil de involvere togoperatørene Vy, britiske GoAhead og svenske SJ for å finne ut hvilke soveløsning som passer til togtilbudet operatørene gir.

Så starter prosessen med innkjøp av materiell. Leverandøren med det beste tilbudet gis så en kontrakt og installasjonen i vognene begynner.

Ferdige vogner settes i trafikk fortløpende, ifølge Abrahamsen.

I tilbudene fra leverandørene vil de se etter løsninger som tilfredsstiller behovet for komfort og god plassutnyttelse. Målet er at vognene skal gi et godt tilbud til kundene både dag og natt.

– Med god komfort mener vi at det er mulig å legge ned stolen så langt som mulig, slik at det er behagelig for de reisende som bruker disse om natten.

Ikke en fullverdig erstatning

Lea Hiorth er en av moderatorene på den populære Facebook-gruppen «Togferie». Hun synes det er kjempefint at Norske Tog ønsker å bygge vogner med liggeseter.

Men hun mener det fortsatt ikke er en fullverdig erstatning for sove- og liggevogner.

– Jeg tror fortsatt flere ønsker å kunne legge seg helt horisontalt. Gjerne i en egen kupé hvor man kan låse døren.

Hun har selv overnattet i sovesete på tog mellom Berlin og Warszawa i 2010.

– Det var komfortabelt, men det opplevdes mindre privat. Og man kan jo ikke kle av seg samt at man hører andre rundt seg godt.

Fordelen til opplegget er at vognene muligens kan komme relativt raskt på skinnene, tror hun.

– Jeg håper også at setene prises etter reisens lengde. Da blir det i alle fall mer attraktivt for dem som vil slumre litt mellom Ringebu og Oslo, avslutter Hiorth.