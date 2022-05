Drømmer du om den perfekte badeferien?

Har du prøvd å google «The most beautiful beach in the world»? Det dukker opp 142 millioner artikler å velge i. For å gjøre det litt lettere: Her er tre favoritter i Europa.

Det er få spisesteder på Anafi. De fleste er små og ser ut akkurat som dette.

Luften er tykk av eksos når Anek Lines legger til kai på Anafi. Klokken er halv elleve på kvelden, det er bekmørkt og varmt. Femten minutter senere forsvinner fergen i nattemørket, og kaien er stille. Det er bare nordavinden, meltemien, som uler i strømledningene.