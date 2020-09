Til topps med de minste

Selv de minste kan gå lange turer når planleggingen er god. Her får du de beste tipsene til en vellykket tur.

Nå nettopp

«Hvem vil ha en pølse til?»

Ungene har knapt tid til å spise. Snøhaugen som nekter å gi etter for sommervarmen langs stien på vei til toppen av Bitihorn frister mer. Vi befinner oss ved selve inngangsporten til Jotunheimen, et kjent blikkfang for alle som kommer kjørende fra Beitostølen og innover Valdresflya. En tidlig rast i løypa på veien opp er lurt for å ha noe å gå på, vi skal tross alt forsøke oss helt til topps.