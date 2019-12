For femti år siden var Woodstock hippienes paradis. Slik ser det ut i dag.

Så underlig liten den er. Etter et par hundre meter har Tinker Street gått tom for kafeer, jernvarehandlere, gallerier og souvenirsjapper. Noen minutters gange fra bytorget blir det glissent mellom husene, før tunge løvtrær tar over.

Men 1960-tallets peace, love and understanding har på ingen måte forlatt Woodstock. På torget sitter en ensom boms med slitte, fargerike hippieklær og lurer på hvor 1969 ble av. Like bortenfor står tre gråhårede kvinner med sine fredsfylte budskap.

– Vi har stått her hver søndag i tjue år. Fordi det er viktig, sier en av pensjonistene og retter på “War is not the answer”-banneret.

Fakta: Woodstock Småby ved foten av Catskill-fjellene i delstaten New York. Rundt 5800 innbyggere. Ca. 160 kilometer nord for Manhattan (rundt to timer å kjøre hvis du er heldig). Mektig natur med flotte forhold for fjellturer. Spesielt kjent for Woodstock-festivalen, som ikke skjedde her. Derimot har byen festivaler både for film, litteratur, hvitløk, yoga osv. Byen har flere gallerier, kafeer og økologiske spisesteder. Teaterinteresserte bør stikke innom Woodstock Playhouse, grunnlagt i 1938. CO₂-avtrykk fra reisen: 11829 km tur/retur fra Oslo til New York i fly = 1928,2 kg CO₂-ekvivalenter, eller klimagasser, per person, ifølge klimatsmartsemester.se. I Norge slipper en person ut i snitt 11 tonn klimagasser årlig. Den 346 km lange bilreisen slipper ut 54,3 kg CO₂-ekvivalenter t/r New York.

Festivalen som ikke fant sted i Woodstock

Paal Kvamme

“By the time we got to Woodstock / We were half a million strong” synger Joni Mitchell i “Woodstock”. Hun deltok aldri på den legendariske festivalen, noe som også gjelder resten av Woodstock. Da konsertarrangør Michael Lang skjønte at innbyggerne ikke ønsket å bli invadert av potrøykende hippier, ble festivalen flyttet til en bondegård ti mil unna. Men navnet ble værende, og slik ble vesle Woodstock verdenskjent for en happening som aldri skjedde her.

I over 100 år har småbyen i Catskill-fjellene vært et samlingspunkt for malere, poeter og teaterfolk. Rocken gjorde sitt inntog på 1960-tallet, da Bob Dylan kjøpte et svært hus på Upper Byrdcliffe Way for å slippe unna stjernehysteriet.

Paal Kvamme

Paal Kvamme

Paal Kvamme

Andre musikere strømmet etter, på jakt etter storslått natur, frisk fjelluft – og muligheten til å være i fred. Først Dylans egne turnéband, The Band, deretter Jimi Hendrix, Todd Rundgren, Van Morrison og Steve Earle. George Harrison kom gjerne på besøk til Dylan, det samme gjorde Eric Clapton. A-has Pål Waaktaar-Savoy har solgt huset i Woodstock, mens forfatter Neil Gaiman og John Sebastian fra The Lovin' Spoonful bor her ennå. I Dylans gamle hus bor ingen ringere enn Donald Fagan fra Steely Dan. Først etter at David Bowie døde, fikk innbyggerne vite at han i mange år hadde hatt en villa i Woodstock.

Popstjernemotellet

Også skuespillerne har lagt sin elsk på området. Lee Marvin og Willem Dafoe har bodd her. James Bond-stjernen Daniel Craig og hans Oscar-vinnende kone Rachel Weisz har hus utenfor byen. Uma Thurman, Chevy Chase og Jennifer Connelly har alle vokst opp i Woodstock, og er stadig på besøk.

En av stjernene lar deg til og med overnatte. B-52s-vokalist Kate Pierson driver retromotellet Kate's Lazy Meadow i Mt. Tramper. Eller du kan bo i et hus som virkelig har skrevet seg inn i rockhistorien, og det med store, rosa bokstaver.

Paal Kvamme

Rosa historietime

Donald LaSala har knapt bedt oss inn før han unnskylder seg: Huset er aldeles for ryddig.

– Det var nok mer rotete her da The Band bodde her, smiler eieren av Big Pink.

Huset er stort sett urørt og like bleikt lakserosa som da The Band flyttet inn her for å bo, feste og spille når de ville - så høyt de ville.

LaSala kjøpte huset for rundt 20 år siden, etter at en liten annonse dukket opp i lokalavisen.

– Jeg trodde at folk skulle gå bananas, men ingen ville kjøpe huset. Selger måtte senke prisen, sier LaSala.

Paal Kvamme

Paal Kvamme

Det er med en viss ærefrykt vi følger etter ham ned i en av rockens mest kjente kjellere. Mellom disse umalte murveggene skapte The Band sitt ikoniske debutalbum “Music From Big Pink”, og det var her Dylans “The Basement Tapes” ble skrevet og innspilt.

– Bob kom hit tidlig om morgenen, etter å ha kjørt ungen til skolen. Han laget kaffe og satte seg ved skrivemaskinen for å lage tekster, og rundt lunsj våknet resten av bandet, sier LaSala.

Mekka for kreative sjeler

Paal Kvamme

I dag bor under 6000 sjeler i småbyen. Her kan hipsterne rense legemet på økologiske juicebarer og veganerkafeer, eller rense sjelen i et tibetansk buddhistkloster. Det er festivaler for film, yoga, litteratur, hvitløk og gudene vet hva.

På Tinker Street ligger koselige The Golden Notebook, som har et godt utvalg av bøker om områdets musikere og malere. Like ved ligger Shindig, en trivelig kafé som drives av Michael Langs datter, LariAnn.

Om byen er beleiret av kjente mennesker, er de sjelden å se.

– Kjendisene holder seg for seg selv. De skaper nettverk med likesinnede, sier Steve Almaas.

Den norskættede musikeren kjøpte hus her for 11 år siden og er fullstendig bergtatt av stedet.

– Jeg elsker fjellene og naturen her. Og menneskene, sier Almaas.

Paal Kvamme

Han tror ikke at Woodstock er blitt «The New Hamptons», der Manhattans søkkrike drar i helgene.

– Mange kommer hit i helgene, men Woodstock er fremdeles et mekka for kreative sjeler. Kjendiser er uansett bare mennesker med råd til flotte eiendommer.

Levons låve

Paal Kvamme

Kjører du ut i skogen, og svinger av veien ved den rosa (!) postkassen på Plochmann Lane, kommer du til Woodstocks mest bejublede konsertlokale: låven til The Bands Levon Helm.

– Låven var Levons store drøm. Noe av det siste han sa før han døde, var at han ville at konsertene skulle fortsette, sier Walter Turk, som var Helms turnémanager.

Levons enke bor i bygningen og legger seg neppe tidlig i helgene. Da dukker 250 gjester opp i den private låven, for å se ukjente talenter eller størrelser som Norah Jones, Jackson Browne og Emmylou Harris. Låvens faste husband teller bl.a. Dylan-gitarist Larry Campbell.

Den som vil ha billetter, må være kjapp på avtrekkeren.

– Konsertene selges ofte ut på 30 sekunder, sier Turks kollega Christy Newman.

Så ler hun høyt og forteller om da hun og mannen, Carl Newman fra The New Pornographers, ble bedt på thanksgiving hos naboen. Rundt middagsbordet satt Steve Earle, John Sebastian og Donald Fagen.

Paal Kvamme

Selfier i ett banket kjør

Tilbake i Big Pink forteller Donald LaSala at mange mener huset burde vært et museum.

– Jeg mener det fortsatt bør være et levende sted. Se på Abbey Road. Og Sun Studios var “bare” studioer. Big Pink var et hjem, sier han og kikker ut gjennom persiennene.

For tredje gang på en time har en bil stoppet utenfor Big Pink. Passasjerene kjapper seg ut av bilen, flerret av noen selfier og forsvinner igjen. Det synes eieren er helt greit.

– Det er litt deres hus også. Alle har sine grunner til å komme hit, sier LaSala.

– Det er i hvert fall ikke fordi huset er pent.

Paal Kvamme

