Kultfilm har skapt 15 år lang turistboom

– Jeg pleier å si at det er den beste markedsføringen vi ikke har betalt en krone for, smiler Brandon Airey, mens han heller Syrah oppi et stort vinglass. Nesten hver dag står han bak disken og ønsker turister velkommen til vinsmaking på vingården Blackjack.

Da eierne åpnet dørene for publikum for første gang i 1999, var det stort sett lokalbefolkningen eller mennesker fra Sør-California som tok turen til de søvnige småbyene Los Olivos og Buellton i Santa Ynez Valley. Det var likevel ikke mange turister å se. På den tiden ante folk flest ikke at det fantes et vindistrikt knappe to og halv times kjøring fra LA, og dro heller til Napa eller Sonoma hvis de ville på vinferie.