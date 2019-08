Turistene kommer for å seile i Auqpilatoq, gå fotturer i Tasermiutfjorden og fiske utenfor Kangerlussuaq. Verdens største øy har mer å by på enn bare stedsnavn som nesten er umulig å uttale.

– Flere og flere kommer til Grønland. Vi ser økende antall besøkende på alle våre turer, forteller Mike Kruse, administrerende direktør i reisearrangøren World of Greenland.

Turismen til Grønland økte med 10 prosent hvert år mellom 2014 og 2017. Sistnevnte år besøkte 85.000 turister den store øya med 56.000 fastboende.

Nå kan det komme til å bli en enda kraftigere økning i turismen: Etter at USAs president Donald Trump 16. august annonserte at han ville kjøpe Grønland, meldte reiseselskapet Nordic Visitor ifølge CNN en økning på 2800 prosent i trafikken på sine nettsider sammenlignet med samme dag året før.

Stein J. Bjørge

Fakta: Grønland Verdens største øy er en selvstyrt del av Danmark. Er 5,7 ganger så stor som Norge. Er del av Rigsfællesskapet med Danmark og Færøyene. Har utstrakt selvstyre, men utenriks- og forsvarspolitikk er ikke del av dette. Bare 16 prosent av Grønland er isfritt. Som del av Danmark er Grønland medlem av NATO. USA har en flybase i Pituffik (Thule Air Base) som er et senter for elektronisk overvåking av raketter. Statsoverhode er dronning Margrethe 2. Grønland har en egen regjering (landsstyre) og et folkevalgt parlament. Kilde: Store norske leksikon

Hvalsafari, isfjell og Grønlandskryssing

– Her i Ilulissat er det veldig populært å besøke isbreene og isfjellene i havet, forteller Kruse.

Isfjellene går 100 meter rett opp fra havoverflaten og 300 meter ned, og kan besøkes med båter. Andre populære aktiviteter er hvalsafari, overnatting i iglo og kryssing av Grønlandsisen.

Det siste krever en del mer forberedelser. Selve kryssingen tar en måneds tid og krever trening god tid i forveien, ifølge Hvitserk, en av leverandørene av slike turer.

– Vi opplever at kryssing av Grønlandsisen er blitt mer populært i samfunnet, og det er flere selskaper som tilbyr det, forteller Magnus Hendis, guide- og ekspedisjonsansvarlig i Hvitserk.

Han anslår at de tar med 15–20 personer på Grønlandskryssing hvert år.

Stein J. Bjørge

Håper på flere amerikanske turister

Grønlands offisielle turistkontor, Visit Greenland, ser positivt på oppmerksomheten landet har fått. Omtrent 8000 amerikanere besøker Grønland hvert år. Nå håper de antallet stiger.

– Vi håper de vil bli bedre kjent med oss og gjerne kommer på besøk, skriver direktør for Visit Greenland, Julia Pars, i en epost.

Det finnes ingen direkteruter mellom USA og Grønland. Men hun minner om at de bare ligger 3,5 timer unna Reykjavik og 4,5 timer fra København.

Hun trekker frem flere «fun facts» som gjør landet spesielt. Blant annet finnes det ikke veier mellom byene. For å reise mellom dem, bruker de fly, helikopter, båter, hundesleder og snøscooter.

– Det er oss, folket, som er hovedopplevelsen i Grønland. Vi er guidene, skipperne, jegerne og førerne av hundesledene. Hvor enn du skal i Grønland, vil du møte oss, avslutter hun.

Stein J. Bjørge

– Store miljøforandringer de siste 20 årene

Grønlands isbreer holder på 10 prosent av verdens ferskvann. NASA frykter breene kan smelte fullstendig i løpet av de neste 1000 årene, noe som kan føre til at havet stiger med opptil 7,5 meter.

Mike Kruse i World of Greenland forteller at de legger merke til klimaendringene, og at isbreene trekker seg tilbake.

– De som har vært her i 20 år eller mer, ser store forandringer. På den tiden kunne man kjøre med bil over Diskobukten mellom Ilulissat og Qeqertarsuaq (Godhavn red.anm.). Nå er det ingen is overhodet, sier han bekymret.

Grønland utvikler nå sine bærekraftsmål, som skal være ferdig i 2020. I den sammenheng har Visit Greenland sendt et forslag til tiltak til landets politikere.

– Disse anbefalingene prioriterer bærekraftige modeller og gir den nye generasjonen kunnskap om klimaendringer, forteller Pars. Hun trekker særlig frem forbedringspotensial når det gjelder cruiseskip og søppelhåndtering.