På sulten vandring i Japans kjøkken

Det er flere grunner til å reise til Japans tredje største by, Osaka.

Takoyaki – stekte kuler av blekksprut – heves ofte frem som Osakas mest folkekjære matrett. Den kan både luktes og høres hvor enn du går i byen.

6 minutter siden

I mange år, før antall reisende til Osaka femdoblet seg mellom 2012 og 2017, var byen kjent som en outsider på Japans turistkart. Men når jeg vandrer gjennom restaurantdistriktet Dotonburi etter solnedgang, selv ukevis før kirsebærblomstringen markerer starten på høysesongen, er det vanskelig å se hvordan landets tredje største by kunne vært mer populær.

Mens Tokyo lokker med sin ufattelige størrelse og utrettelige tempo, Kyoto med sine helligdommer og Hiroshima med sine minnesmerker, er Osaka blitt spesielt kjent for en ting: maten. Så anerkjent er Osaka for sin matkultur i Japan at et eget uttrykk, «kuidaore» (å spise seg til konkursens rand), etter hvert er blitt byens uoffisielle slagord.