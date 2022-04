Alpakkavandring i Norge

Alpakkavandring er på få år blitt populært i Norge. Men hva er egentlig greia med slike vandringer?

Alpakkavandring er blitt en populær aktivitet i flere land, Norge inkludert. Her fra Sørum, én time utenfor Oslo, hvor utfluktene er blitt arrangert flere ganger i uken siden 2018. Alpakkaer har unike personligheter. Derfor settes det av god tid før vandringen til å matche rett alpakka med rett deltager.

38 minutter siden

– Vi kaller det alpakkavandring. Men sannheten er at disse dyrene er på tur med oss like mye som vi er på tur med dem, sier Gro-Anita Halstvedt (52). Hun er alpakkaoppdretter og guide hos Smedsrud gård i Sørum.

Én time nord for Oslo, under en blendende vårsol, er 13 mennesker og 12 alpakkaer spredt rundt på et jorde. Det er tre kvarter siden turen startet, men for øyeblikket er det ingen som er på vei noe sted. Selfier knipses over en lav sko, mens dyrene gomler i seg årets første gåsunger. Andre har lagt seg ned for å slikke sol på den nytinte jorden.