Familien reiste på interrail i tre uker: – Etter én uke følte vi at vi hadde sett utrolig mye

Det mest tidkrevende er å komme seg fra Norge med tog og nedover i Europa. Men når du først har kommet deg til Hamburg, går det meste på skinner.

Ronja (10) og Aurora (7) Lekang Batalden på vei med toget til Paris. De hadde blant annet med kortstokk og tegnesaker på interrailturen sammen med foreldrene.

2. okt. 2022 19:30 Sist oppdatert 8 minutter siden

Familien på fire begynte å planlegge sommerens interrailtur noen måneder i forveien.

Da de sto klare på perrongen i Oslo i slutten av juni, var det over 20 år siden sist Katrine Lekang (40) hadde vært på interrail. Denne gangen måtte de planlegge mye mer i forveien, både fordi de reiste med to barn, men også for å spare tid og penger.