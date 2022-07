Planer om å gå i den norske fjellheimen i sommer? Her er nordmenns fjellfavoritter.

Nordmenns fjellfavoritter byr på alt fra spektakulær utsikt og idyllisk skogsterreng til buldrende fosser og dype daler.

Romsdalseggen er blant de mest besøkte fjelltoppene i landet.

Nå nettopp

To år med pandemi og reiserestriksjoner har fått nordmenn til å feriere mer innenlands. Mange har fått smaken på friluftslivet, og generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT), Dag Terje Klarp Solvang, er forventningsfull også før årets sommer.

– Det er det første året med flere valgmuligheter enn på flere år, så det er klart vi er litt spente. Under pandemien lærte vi at mange satt stor pris på naturen i nærmiljøet, men også at de oppdaget nye områder å feriere i her til lands. Denne oppdagertrangen håper vi holder seg, sier han.

NHOs meningsmåling viser at flere enn vanlig vil feriere i Norge i år. Den ferieformen som har vokst mest under pandemien, er camping. Det kombineres gjerne med friluftsliv, forteller administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

– Det gjør at vi venter god trafikk på både campingplasser og turisthoteller og fjellstuer. Passkø, hetebølge i Sør-Europa og streikevarsler i flybransjen fremmer også norgesferie. I tillegg er utlendingene tilbake, påpeker hun.

Hvilken tur er din favoritt? Stem nederst i saken.

Her er de ni mest populære fjellturene i Norge

Denne listen er basert på søkertallene på Norges største turportal, UT.no.

Dronningstien

Ullensvang, Vestland

«Dronning Sonjas panoramatur» går mellom Kinsarvik og Lofthus og tar deg opp til 1100 meters høyde i fjellet. I løpet av turen kan du nyte utsikten innover Sørfjorden og gå de berømte «Munketrappene». På vei ned mot fjorden passerer du tusenvis av frukttrær.

Dronningstien

Romsdalseggen

Rauma, Møre og Romsdal

Romsdalseggen (1051 moh.) byr på spektakulær utsikt over Romsdalsfjellene og Rauma elv som slynger seg langt nede i dalen mot Åndalsnes. Etter den første stigningen kan man enten ta normalruten over eggen eller velge en lettere variant der man unngår de luftigste partiene.

Romsdalseggen

Gaustatoppen

Tinn/Tuddal, Vestfold og Telemark

Gaustatoppen (1883 moh.) er av mange omtalt som Norges vakreste fjell. Det rager majestetisk over Rjukan, og toppen byr på Sør-Norges videste utsikt: Her kan du i klarvær se omtrent en sjettedel av Norge. Årlig bestiger mer enn hundre tusen mennesker fjellet.

Gaustatoppen

Galdhøpiggen

Lom, Innlandet

Norges høyeste fjell (2469 moh.) ruver over tindene rundt og gir en fantastisk utsikt over Jotunheimen.

Galhøpiggen

Trolltunga

Ullensvang, Vestland

Trolltunga er de siste årene blitt en populær attraksjon, og det er ikke uvanlig at det er kø for å komme ut på «tunga». Den unike steinformasjonen står horisontalt ut fra fjellet 700 meter over Ringedalsvannet.

Trolltunga

Preikestolen

Strand, Rogaland

Turen fra Preikestolen Fjellstue til Preikestolen er en av landets mest populære fjellturer. Målet for alle er utkikksplatået mot fjorden. Turen byr på frodig natur med skogsterreng og flere utkikkspunkter underveis. Om du vil unngå menneskemengdene, bør du starte å gå etter klokken fire om ettermiddagen.

Preikestolen

Aurlandsdalen

Aurland, Vestland

I Aurlandsdalen kan du nyte synet av den ville elven som graver seg frem gjennom landskapet og fjorden langt der nede. Mange går siste del av turen, men DNT anbefaler å ta hele turen fra Finse. Her møtes Østland og Vestland i et vakkert fjellområde. Kontrastene i landskapet er store - fra goldt steinlandskap til frodige dype daler, fra mektige fjell til buldrende fossestryk.

Aurlandsdalen

Besseggen

Vågå, Innlandet

På Besseggen får du formidabel utsikt over Jotunheimen, og de bratte passasjene gir en luftig følelse. Det grønne Gjende ligger 400 meter lenger ned på den ene siden og det dypblå Bessvatnet på den andre.

Besseggen

Kjerag

Sandnes, Rogaland

Kjerags 1000 loddrette meter ned i Lysefjorden går selv Preikestolen til å fremstå liten i forhold. Kjeragplatået er goldt med mye stein og blankskurte berg. Turen er krevende, men når du er fremme, venter lønn for strevet.