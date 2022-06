Nå åpner flere land i Europa opp for reiser uten koronapass

Med sommerferien rett rundt hjørnet er det flere land som har løftet reiserestriksjonene.

Fra 1. juni slipper Tyskland opp alle sine reiserestriksjoner. Her fra den gamle landsbyen Bernkastel-Kues i Mosel-området.

Fra 1. juni fjerner Tyskland og Italia alle sine covid-19-restriksjoner for reise.

Det betyr at en ikke lenger trenger koronasertifikat for å reise, ifølge euronews.com. De to landene har gradvis åpnet opp igjen de siste månedene, men har vært langt tregere enn Norden. Selv om rapporter fra reisende til landene viser at de ikke blir spurt om å fremvise koronasertifikat eller bruke munnbind, har reglene vært der.

I Tyskland meldes det nå om at landet åpner for sommersesongen, men det fremholdes at restriksjoner kan gjeninnføres i løpet av året.

I Frankrike trenger ikke fullvaksinerte å vise frem negativ test, og de benytter seg heller ikke av koronasertifikat på restauranter, barer og lignende. Landet har likevel ikke fjernet alle restriksjoner, og en må ha beviset med seg for reisen.

Dette er nytt siden midten av mai:

Bruk av munnbind er ikke lenger obligatorisk i Spania og Portugal, utenom på offentlig transport. Men en del land kan ha nasjonale regler.

Fra 16. mai trengte ikke lenger flypassasjerer å bruke munnbind på flyplasser eller fly innen EU. Noen land har likevel egne regler her, så sjekk før du reiser.

Uvaksinerte kan reise til Malta uten å gå i karantene, men de må fremvise negativ PCR-test.

Uavhengig av koronaviruset, anbefales det ikke å reise til Belarus på grunn av krigen i Ukraina.

Kilde: euronews.com, regjerningen.no og reopen-eu

Åpne land i Europa:

Sverige

Danmark

Hellas

Kroatia

Nederland

Luxembourg

Island

Polen

Tsjekkia

Estland

Finland

Bulgaria

Albania

Ungarn

Østerrike

Irland

Bosnia-Hercegovina

Montenegro

Latvia

Litauen

Estland

Romania

Slovakia

Slovenia

Tyskland

Italia

Lichtenstein

Sveits

Kypros

Kilde: Reopen-EU. NB: Vi sjekket 1. juni.

Land med delvis restriksjoner:

Frankrike

Portugal

Spania (merk: Kanariøyene er mer åpent)

Malta

Kilde: Reopen-EU. NB: Vi sjekket 1. juni.