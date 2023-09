24 timer i Manchester – en gåguide til byen

Det har skjedd mye i fotballbyen de siste årene. Kanskje er det på tide å ta beina fatt fra puben og se nabolagene?

Det er haugevis av herlige butikker i hele Manchester. Se opp for bugnende blomster, bøker og bier. Bli med på vandretur i Manchester. Byen er perfekt å se til fots. Det vinkes inn til en pint på Shambles Squares.

Publisert: 02.09.2023 09:00

Har du litt tid før eller etter fotballkampen eller er du bare med som følge? Den berømte fotballbyen er enkel og fin å oppleve gatelangs.

Etter at bagasjen er satt på hotellet er det på tide å ta beina fatt for å få med seg litt av Manchester. Mens mange av de mest ihuga fotballfansene allerede er innlosjert på sine faste vannhull, handler denne byen om mye mer enn fotball. Den er akkurat passe stor for en god vandretur, har mange «nye» og freshe områder, shopping og selvsagt en hel drøss med kule utesteder.