Denne regionen blir årets norske reisevinner, ifølge bransjen.

Lofthus i Hardanger har tradisjonelt vært et yndet reisemål for turister fra inn- og utland. Vestland blir årets feriefavoritt. Foto: Shutterstock/NTB scanpix

7 minutter siden

For et par år siden var det Italia som var årets store reisevinner for nordmenn. Året før det reiste «alle» til Kroatia. I 2020 ble det lite eller ingen reising utenlands for de fleste. Men i 2021 tror reiselivsbransjen på Norge. Og da skiller Vestland seg ut. Landsdelen er årets feriefavoritt. Det viser en ny undersøkelse fra Virke Reiseliv.