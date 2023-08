Besøker du Ljubljana, kan det bli en kulinarisk drømmereise

Slovensk vin er blitt stadig mer populær. Hovedstaden har flere restauranter i Michelin-guiden. Bli med på matreise i Ljubljana!

Israelske Lior Kochavy flyttet til Ljubljana for kjærligheten og ble der (blant annet) for maten og vinen. Han er hjernen bak Ljubljanas Open Kitchen. Vis mer

Publisert: 17.08.2023 20:00

Røyken stiger fra et torg midt i Ljubljanas gamleby. Nesebor fylles av lukten av grillet gris, egyptisk shwarma og fylt slovensk paprika.

Argentinske kjøttretter, friterte blekkspruter og kortreiste desserter fyller bordene rundt. Både lokale og turister skåler i slovensk oransjevin eller lokal gin.

Hver fredag morgen mellom mars og oktober fylles torget i den slovenske hovedstaden med lokale restauranter og vinmakere som får vise frem det de kan best.

– Her kan du smake på alle deler av Slovenia, sier israelske Lior Kochavy, hjernen bak Ljubljanas Open Kitchen.

Røyken stiger fra grillene midt på Ljubljanas torg, og lukten av matretter fra hele verden sniker seg inn i neseborene. Vis mer

Slipper ikke inn på kjøkkenet selv

Kochavy flyttet til Slovenia for kjærligheten, en ikke helt ukjent historie. Men da kona dro på jobbreise i flere måneder, meldte et behov seg.

– Jeg kan absolutt ikke lage mat. Jeg slipper ikke inn på kjøkkenet selv, forteller Kochavy.

Men mannen måtte jo ha mat og ble en hyppig gjest på Ljubljanas restauranter. Slik ble han kjent med kokker og restauranteiere, og en idé ble til.

Ti år senere går han mellom bodene på torget og smiler mens han hilser på kjentfolk overalt. Hver fredag i sommerhalvåret er det åpent kjøkken midt i byen, der mellom 18.000 og 23.000 mennesker innom hver gang, anslår Kochavy.

– Slovenia har seks restauranter med Michelin-stjerne. Fem av dem startet her, hevder Lior Kochavy mens han viser oss veien mellom matbodene. Vis mer

Suksesshistorier

Alt du spiser her, skal du også kunne spise på en restaurant i Slovenia. Det er én viktig regel for restaurantene som deltar. En annen er at det ikke er lov med engangsplast.

Men den viktigste regelen er denne: Kvaliteten trumfer alt.

Derfor har også Kochavy flere suksesshistorier å vise til blant kokkene som har svettet over grytene på torget.

Én av dem er stjernekokken Ana Ros, kjent fra Netflix-serien Chef’s Table. Da episoden om henne kom, så Ros og Kochavy den sammen her på torget. I dag har Ros to stjerner i den prestisjetunge guiden.

Maten serveres fra tidlig til sent. Når bodene stenger, kan festen fortsette et annet sted. Vis mer

Den grønne hovedstaden

– Så rene gatene er!

Utbruddet kommer fra en annen reisende i den slovenske hovedstaden. Blant historiske bygninger, kafeer og vinbarer, og en haug dragestatuer, er den omfattende kildesorteringen noe av det første du vil legge merke til når du besøker Ljubljana. Derfor er også gatene helt rene.

Turistsjef Petra Stusek viser frem Ljubljanas bykjerne, der syklister og gående er velkomne – men ingen biler slipper inn. Foto: Katarina Goldfain Johnsen Kildesortering er obligatorisk i Ljubljana, også i offentligheten. Derfor står det også ulike kontainere for ulikt søppel langs gatene, og det ligger svært lite søppel på bakken. Foto: Anders Veberg

– Akkurat nå ser det helt forferdelig ut her, sier Petra Stusek, leder av Visit Ljubljana, mens hun ser ut over Central Market der lokale frukt- og grønnsakhandlere akkurat har pakket sammen for dagen.

Det forferdelige hun ser, er et par servietter og noen få beger på bakken – omtrent på nivå med en vanlig gate i Oslo.

– Men om et par timer vil det se mye bedre ut, forsikrer hun.

Utsikten fra toppen av slottet i Ljubljana. Du kan gå opp eller ta taubane for å få med deg den spektakulære utsikten. Vis mer

Bilfri sone og gratis bytaxi

Bykjernen har vært bilfri siden 2007. Da bilene først skulle bort, ble det et ramaskrik, forteller Stusek. Folk fryktet at sentrum skulle dø.

– Men så skjedde det motsatte. Det ble mye mer levende. Nå ville folk gått amok om vi skulle slippe inn bilene igjen, forteller Stusek.

Siden da er den bilfrie sonen blitt større og større. For dem som ikke kan eller liker å gå så langt, er det satt opp gratis drosjer som kjører rundt i bykjernen – små golfbiler som hvem som helst kan haike med hvor som helst. Og neste år skal den bilfrie sonen utvides videre.

– De lokale elsker dem også, og siden da har det ikke vært noe problem med den bilfrie sonen, sier Stusek.

På kveldstid er det veldig fint å gå langs Ljubljanica, elven som renner gjennom byen. Legg spesielt merke til de vakre broene som krysser elven flere steder i byen. Vis mer

I slovenernes gener

I 1895 ble Ljubljana rammet av et kraftig jordskjelv som gjorde at store deler av byen måtte bygges på ny. Den gang var Slovenia en del av kongeriket Østerrike-Ungarn, og Ljubljanas daværende ordfører var en nær venn av arkitekten Josip Plicnic.

Plicnic fikk gjenoppbygge byen omtrent som han ville selv. Derfor vil du plutselig se dekorative søyler i bybildet uten noen åpenbar grunn – én av Plicnics signaturer, ifølge turguiden Mariana.

En annen av Plicnics signaturer var en kjærlighet for byen og en bærekraftig tankegang, forklarer hun.

Byens hovedbro, trippelbroen som binder sammen den nye og den gamle byen, overlevde jordskjelvet. Den gang var det én enkel bro, for smal for den moderne tidsalderen som var på vei. Plicnic fikk beskjed om å rive broen og bygge en ny, men nektet. Han restaurerte heller broen som var der og la til to nye broer på siden, reservert for fotgjengere.

I mange andre land blir det stadig konflikter når grønne tiltak innføres. Men slovenerne har den fornybare tankegangen i genene sine. Ljubljanas grønne profil strekker seg forbi biler og kildesortering. På flere tak står store bikuber, og på «Earth Day» i mars gir kommunen ut gratis bievennlige planter til befolkningen.

Ljubljanas grønne profil har definitivt hjulpet turismen til hovedstaden midt i Europa. Vis mer

Trekker turister

– For ti år siden kunne jeg ikke leve av å bare guide i Ljubljana. Nå er byen mye mer populær, forteller turguiden Mariana.

Én grunn er den grønne profilen. Ljubljana ble Europas grønne hovedstad i 2016. Siden da har turismen økt.

– Det er nok ikke hovedgrunnen, men det hjalp definitivt. I 2019 hadde vi den raskest voksende turismen i Europa, sier hun.

– Det er slik vi lever

Hun understreker at den grønne profilen ikke er for turistene, men for lokalbefolkningen.

– Vi gjør ingenting kun for turister. Vi er for små for det. Vi deler alt med besøkende, det er slik vi lever, sier Stusek.

Derfor frykter hun heller ikke at masseturismen skal ødelegge. Selv om Ljubljana er blant Europas raskest voksende feriemål, og at planen er at det i år skal være 10.000 nye hotellrom på plass. Likevel er de langt unna masseturisme ennå, ifølge Stusek.

– Vi pleier å spøke med at vi til og med er bærekraftige i luftfarten, siden det går så få direkteruter hit.

Fire tips til Ljubljana-ferien:

1. Åpent kjøkken hver fredag

Hver fredag fra mars til oktober arrangeres åpent kjøkken på ett av torgene i sentrum. Lokale restauranter selger mat, vin og øl billig her, og det yrer av liv utover kvelden.

2. Central Market

Lokale frukt- og grønnsakhandlere setter opp egne boder hver dag utenom søndag. Her selger de lokale delikatesser.

3. Gratis tur med guide

Turguider arrangerer byvandring tre ganger daglig i høysesongen. Du trenger ikke å booke på forhånd, og det er helt gratis. Men det er forventet at du tipser guiden på slutten. Guidene er kunnskapsrike og engasjerte og gir en rask gjennomgang av byens historie. Start her, og få deg et glass slovensk naturvin etterpå.

4. Park Tivoli

Ljubljanas største park. Her kan du spille tennis og minigolf, eller bare slappe av i parken. I parken ligger også det internasjonale senteret for grafisk kunst og det nasjonale museet for samtidshistorie.