Opplev fortidens førjul i «ukjent» London-attraksjon

Old Spitalfields Market er pyntet til jul. Gatene rundt Londons eldste marked er fremdeles brosteinsbelagte, selv om skyhøye stål- og glassbygninger stadig trenger seg på. Folk handler julegaver, drikker varm, krydret rødvin og spiser julepai.

Engelskmennene er glade i adventstiden, som de omtaler som «the festive season». Rundt hjørnet fra den travle markedsplassen ligger et georgiansk mursteinshus pyntet med kristtorn og granbar. Det staselige huset er oppkalt etter sin tidligere eier Dennis Severs, og er en av Londons litt ukjente attraksjoner. Et besøk her er som en tidsreise tilbake til fordums London, og i november og desember er huset kledd i sin fineste juledrakt.