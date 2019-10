De lyser opp mot oss, de kvadratiske gatene som fra luften minner mest om et sjakkbrett. Den lange flyturen til Argentinas hovedstad skal vise seg å være verdt ventetiden.

Flyturen blir din største utgift dersom du drar til Buenos Aires. For når du først er kommet hit, står severdighetene i kø – uten at det svir i lommeboken. Lonely Planet har rangert hvilke land du får mest valuta for pengene i 2019 – og Argentina er på topp ti.