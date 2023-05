Brukte ti år på å reise til alle verdens land – uten å fly

I dag gikk omsider Torbjørn Pedersen i land på Maldivene, nesten ti år etter starten på en utrolig reise. 44-åringen har nå besøkt alle verdens land helt uten å fly. Det har ingen andre gjort før han.

Danske Torbjørn C. Pedersen har endelig nådd målet sitt: å reise til alle verdens land uten å fly. Containerskipet skimtes langt der ute, ferden er over.

23.05.2023 12:27 Oppdatert 23.05.2023 13:07

Vi møter Torbjørn Pedersen idet han går i land på Maldivene, 23. mai klokken 13.57, lokal tid.

– Dette har vært et utrolig eventyr, men nå er jeg fullstendig utslitt. Jeg skal sove i én måned og så ta meg verdens lengste dusj, gliser danske Thorbjørn Pedersen.

Han snur seg for å ta MSS Graphene i øyesyn en aller siste gang. Vi skrev om 44-åringens mål første gang i 2016. Da hadde han vært på reise i tre år. Nå er det gått syv til, og han er endelig i mål.

Det blå og hvite lasteskipet ligger til anker noen hundre meter utenfor Malé som både er landets hovedstad og en av Maldivenes 1192 øyer. En lettbåt har skysset han til kaien i det aller siste landet.

En rørt globetrotter ble møtt med blomster og flagg på kaien.

– Skummelt å gå tilbake til et normalt liv

Spørsmålet som er obligatorisk etter enhver femmil i Kollen presser på, selv om dette blodslitet har tatt 44.000 ganger så lang tid. Hvordan føles det nå?

– Jeg vil gjerne tilbake til et normalt liv, men det er litt skummelt, og jeg er litt nervøs, sier Pedersen. Det har tatt på mentalt at ferden har drøyd ut i tid. Så tidlig som i 2015 var han nær ved å gi opp, men bet tennene sammen og har måtte gjøre det samme talløse ganger siden.

Så går den alvorlige rynken i pannen over i et bredt smil.

– Men nå venter det fest!

Den har latt vente på seg. Planen var å bruke «bare» fire år, men en krevende rute, stadig endrede visumregler og pandemien gjorde at reisen tok mye lengre tid enn planlagt. Underveis ble også kjæresten Le, hans kone.

– Jeg fridde på toppen av Mount Kenya i 2016. Vi hadde tenkt å feire bryllupet hjemme i Danmark, men på grunn av pandemien satt jeg fast i Hongkong, og bare ektefeller fikk lov til å komme på besøk, forteller han.

Dermed giftet de seg via internett, og Le kunne ta turen til den britiske eks-kolonien som ble hans hjem i over to år.

Pedersen kom inn fra containerskipet på båt og hoppet i land etter ti år på reisefot.

Budsjett? 220 kroner dagen

På de 3513 dagene siden startskuddet gikk i København 10. oktober 2013, har den tålmodige maken besøkt Pedersen 26 ganger, to av gangene i Hongkong.

Hun er selvsagt blant dusinet gjester som skal feire Torbjørns bragd hele tre dager til ende på Oblu Xperience, en ekte maldivisk resort omringet av turkist hav og kritthvite strender.

Pedersen, eller bare Thor som han er mest kjent som, dro ut på et strabasiøst eventyr for ti år siden: å reise verden rundt på 20 dollar om dagen og uten å fly. Her er han i Etiopia i 2017.

Slik luksus er det ikke blitt mye av siden 2013, siden budsjettet har vært på 220 kroner dagen. Det har han klart å holde ved å handle mat på lokale markeder og å overnatte på billige hoteller eller hjemme hos venner.

Han har vært goodwill-ambassadør for Røde Kors og har i den forbindelse holdt foredrag i rundt 50 land om sine strabaser, interkulturelle observasjoner og hvorfor han ved selvsyn har konkludert med at mennesker over hele verden egentlig er ganske like. Samtidig har han snakket om ulikheter og klimautfordringer, men også muligheter.

Til sammen har han samlet inn over 250.000 kroner til hjelpeorganisasjonen.

– Det betyr mye å kunne hjelpe andre som ikke er så privilegerte som oss. Selv om jeg gjerne skulle ha klart å samle inn én krone pr. kilometer. GPS-en som har logget hele reisen min, viser 359.957 kilometer, forteller han.

Distansen tilsvarer ni ganger rundt Jorden ved ekvator

Den canadiske dokumentarskaperen Mike Douglas har i flere uker fulgt den moderne vikingen for å lage langfilm om den vanvittige reisen. Selve prosjektet har fått navnet «Once Upon a Saga», og mottoet er «en ukjent person er en venn du enda ikke har møtt».

Pedersen sammen med dokumentarskaperen Mike Douglas (t.v.) i land på Maldivene. Venner fra Danmark og myndigheter på Maldivene var også til stede.

Så har da dansken truffet tusenvis av mennesker i 203 land. Til sammen er det blitt 1263 etapper fordelt på blant annet 351 busser, 158 tog, 37 containerskip, tre seilbåter og én politibil. Men takket være en vennlig gest i sistnevnte, ikke som arrestant. Og altså null fly.

Han ville gjøre noe ingen hadde gjort før, og han kan nå skryte av å være den første som har besøkt alle verdens land uten å sette sine ben i et flyvende transportmiddel.

Det er blitt minst 24 timer i hvert eneste land, med en snittid på 17 dager i hvert. Lengst var han naturligvis i Hongkong, mens det ble drøye hundre dager også i Libanon og Fiji på grunn av venting på visum og transportmidler.

Saktereise er blitt en trend, men ...

«Slow travel» er etter hvert blitt en trend, men de færreste strekker begrepet så langt som den standhaftige verdensutforskeren.

Nå har selv han fått nok, i alle fall nesten. For selv om siste land er besøkt, nekter han å fly før han igjen er tilbake i hjemlandet for første gang siden startskuddet gikk.

Der gleder han seg til omsider å møte venner, familie og nye onkelbarn. Pedersen er i gang med en bok, men har så mange historier å velge mellom at det fort kan bli minst to.

Ellers har globetrotteren til gode å få korona, på tross av hundrevis av påkrevde tester. Containerskipene er strenge før passasjerer får bli med.

Malaria har han derimot fått, men ikke så ille at han pådro seg sykehusinnleggelse. Og i Hongkong tok han seg like godt jobb i den danske sjømannskirken.

Skal fly på neste ferie

Allerede er han ettertraktet som foredragsholder, kalenderen er i ferd med å fylles. Viktigheten av viljestyrke blir ventelig et gjennomgående tema fra danske talerstoler. Først venter uansett heltemottagelse i slutten av juli i Ålborg. Det er fire containerskip unna.

Deretter blir det mye avslapning fremover. Og få saktegående reiser.

– Min neste ferie? Det blir strengt tatt den første på ti år, og da skal Le og jeg fly. Men ikke så langt, kanskje til Bergen. Jeg elsker det norske Vestlandet!

Så spørs det om Thor, som han kalles utenfor Norden, får tid til ferievirksomhet eller om han i det hele tatt får gå i fred på gaten. Allerede i morgen venter intervjuer med britiske BBC, australske ABC og en rekke andre TV-stasjoner både på Maldivene og ellers i verden.