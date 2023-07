Fem parker å besøke i London

Opplev prinsesse Dianas praktfulle oase, eller dra ut av sentrum for å få et overblikk over hele byen. Her er fem fine parker å oppleve i London.

En statue av prinsesse Diana sammen med tre barn er plassert i den ene enden av The sunken garden. Den avdøde prinsessen skal ha vært veldig glad i denne vakre hagen på forsiden av Kensington Palace. Vis mer

De færreste av oss reiser kanskje ikke på storbyferie for å oppleve natur. Men noen ganger kan det være godt å få et lite pusterom, etter å ha stått tett i tett på tuben eller å ha gått i kø på Oxford street.

Parkene i London er da også en del av storbyopplevelsen, med sine konserter, utstillinger og mer alminnelige dagligliv.