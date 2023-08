Historisk sus på Elba

En times tid unna Toscana ligger en øy med tonnevis av historie og god stemning.

Rio Marina ligger på østkysten av øya Elba. Vis mer

Publisert: 12.08.2023

Småbyene Poggio og Marciana klamrer seg fast i bratte åssider på Elba, en times fergetur fra Piombino i Toscana, der det er avslappet stemning og godt å være.

Herfra kan en vandre på romerske stier og nyte panoramautsikten over det asurblå Middelhavet. Takket være Napoleons eksil på øya har Elba blitt kjent for hele verden.

Landsbyen Marciana ligger på ca. 375 moh., godt skjermet bak Elbas høyeste fjell Monte Capanne. Byen oppsto i romertiden og har trange smug med kroker og kirker. Her føles det som å gå i en historisk labyrint. Vi følger trapp etter trapp oppover i smugene før vi begynner på den romerske veien som slynger seg oppover i kastanjeskogen.

Vandretur på romerske veier. Vis mer

Napoleon og elskerinnens hemmelige oase

Etter en times vandring og flere høydemeter kommer vi til valfartskirken Madonna del Monte. Rett bak kirken ligget et halvsirkulært atrium i granitt, i veggen er det drikkefontener formet som masker.

Her virker det som tiden stått stille i hundrevis av år, men hvilken plass er dette egentlig? På en falmet infotavle står det at ved «Teatro della Fonte», som ble oppført i 1698, er en liten oase der en kan slukke tørsten med kaldt kildevann.

Men det som er mer interessant, er at Napoleon 1. Bonaparte, også kalt keiseren fra Korsika, skal ha oppholdt seg her et par uker sommeren 1814. Her søkte han tilflukt for å slippe unna varmen og for å møte sin elskerinne, grevinnen Maria Walewska, i all hemmelighet. Han hadde for øvrig to boliger på Elba som i dag er museum: Villa dei Mulini i Portoferraio, og residensen Villa di San Martino i byen San Martino.

Ferskt kildevann ved «Teatro della Fonte». Vis mer

Napoleon 1. Bonaparte bodde på øya med sin elskerinne noen uker sommeren i 1814. Vis mer

Proppfull av historie

I Portoferraio vitner festningsverk og borger om en tid med maktkamp og herskere. Her har oldtidsfolkene fra Toscana, kalt etruskerne, kjempet mot romerne. Her har Midici-familien, greven av Milano og republikken Pisa vært makthavere. Elba er proppfull av historie og byr samtidig på enestående naturopplevelser og et mangfold av aktiviteter til vanns og til lands.

Bynavnet Portoferraio, som betyr «jernhavnen», vitner om den store jernutvinningen som tidligere hadde stor betydning for øyas økonomi. Den siste minen ble nedlagt i 1984.

Havnebyen og hovedstaden Portoferraio. Vis mer

Badebyer

Med sin bratte kystlinje har Elba mange dype bukter og innbydende strender. Det skal visstnok være så mange som 127 strender å velge mellom på øya. Helt i nord på østsiden ligger den lille hyggelige badebyen Cavo. I sørøst ligger klippen Capoliveri, og på vestsiden av øya ligger små hyggelige badebyer som perler på en snor.

Fakta Reisen dit og overnatting Fly til Pisa, leie bil eller ta tog til Piombino (112 km), derfra ferge til Elba. Tips til steder å spise: Osteriene Di Mare Enfola, Portoferraio

Ristorante Pizzeria La Fiacoola, Marciana Marina

Ristorante Publius, Poggio Nyttige nettsider og apper Visitelba.com

Elbaworld.com

Elba Spiagge (App) Her er navn og nyttig informasjon om strender og de store klippene på Elba. I appen finner du også et kart samt detaljert informasjon om værforhold.

Booking.com

Tripadvisor.com Vis mer

Fakta Elba (Isola d´Elba) Den tredje største øya i Italia etter Sicilia og Sardinia

Øya ligger 20 km utenfor Toscana og tilhører provinsen Livorno

Kjent for sitt jern, og som stedet Napoleon I ble forvist til i 1814. Han tilbrakte ca. 300 dager på Elba.

Hovedstad: Portoferraio

Næringsliv: Turisme, oliven-, frukt- og vinproduksjon, fiske og jordbruk. Tidligere var utvinning av jernmalm en viktig inntektskilde.

Antall innbyggere: 31900 (2019)

Areal: 224 km²

Kystlinje: 147 km

Høyeste fjell: Monte Capanne, 1019 moh. Vis mer

Marina di Campo, sør på øya, er kjent for å være den livligste og mest populære badebyen. Her ligger den lengste stranden på hele øya, ca. 1400 meter lang. Den består av finkornet gyllen sand, det er langgrunt og perfekt for barnefamilier. I horisonten kan du se den ubebodde øya Montecristo.

Den nest største byen Porto Azzurro ligger på østsiden av øya og er en moderne badeby, med et stort utvalg av gode restauranter, barer og kafeer. I den store gjestehavnen kommer seilbåter fra hele Europa. Selve havneområdet er stedet hvor man samles om kveldene for å spise på en av de mange restaurantene. Her er det god stemning og romantisk i kveldstimene.

Elba byr på enestående naturopplevelser til vanns og til lands. Vis mer

Marciana Marina ligger på nordvestkysten av øya, ikke så langt unna av de fine småbyene Marciana og Poggio. Vis mer

Mangfold av aktiviteter

Bading, dykking, snorkling og padling i krystallklart vann. Golf, ridning og vandring i praktfullt landskap.

Øya er dessuten et eldorado for terrengsyklister, i 2021 ble VM i maraton MTB arrangert på øya. Nettverket av stier og grusveier er stort, det er bare å ta for seg av turer til fots og på sykkel. Panoramautsikten i høyden er en ren nytelse.

Sykkeltur fra Rio Marina til Cavo som ligger på nordøstsiden av Elba. Vis mer

Avslappende strandliv på fine strender. Vis mer

Sjømat og vin

Det bugner av restauranter, pizzeriaer, trattoriaer og osterier.

Menyene har et rikt utvalg av fisk og skalldyr. Det ligger en rekke vingårder på øya. Det produseres mest hvitvin, men også noe rødvin, dessertvin, grappa og honningprodukter.

Nydelig sjømat på Elbas restauranter. Vis mer

Napoleon skal under sitt eksil på øya ha vist stor interesse for vinproduksjonen og var en pådriver for utbygging av vinmarkene. Som i oldtiden har vinproduksjonen stadig stor betydning på Elba, og i dag dekkes en fjerdedel av øyas areal av vinmarker.

Kveldsstemning i Porto Azzuro. Vis mer

Enkelt og behagelig

Hoteller og utleieleiligheter finnes i en mengde varianter og prisklasser. Vi leier en bitte liten leilighet med terrasse og utsikt. Irma, vår kontaktperson via utleiebyrået, svarer på italiensk når vi stiller spørsmål på engelsk. Det gjør ingenting, for med Google Translate som tolk finner vi ut av det viktigste selv om nettilgangen viser en halv strek på mobilen.

Det enkle og gode liv på terrassen. Vis mer

Gestikulering og latter er heller ingen ulempe. Gassen som mangler på komfyren og det varme vannet i dusjen som er borte, blir fikset innen dagen er omme. På terrassen tørker badeklærne på den provisoriske klessnoren mens en iskald Birra Moretti smaker himmelsk etter dagens utflukt. Livet er enkelt og behagelig i en fluktstol på Elba.