Skummelt på hytta: Finn et «drap» nær deg med disse bøkene

Er du en av dem som leser krimbøker på hytta? Da kan du være nesten helt sikker på at minst én norsk forfatter har «drept» noen i nærheten av akkurat din hytte. Her er boktipsene.

Det finnes krimbøker med handling fra de fleste steder i Norge. Mest sannsynlig også i nærheten av din hytte. Foto: Gunn Gravdal Elton

Gunn Gravdal Elton

Nå nettopp

Hva er det med hytta som gjør at den er et yndet åsted for kriminelle handlinger? Hvorfor er hytter skumle?

– Kanskje fordi de ligger langt fra folk, ofte midt i mørkeste skogen, eller utsatt til på en fjellvidde. Dessuten står de tomme store deler av året, sier Tom Egeland som har kåret Telemark til Norges skumleste hyttefylke.

I debutboken Stien mot fortiden og i flere av hans andre bøker er handlingen lagt til fiktive Juvdal mellom Valle i Setesdal og Dalen i Telemark.

Mørkredde og lettskremte Unni Lindell har også brukt skumle hytter i sine bøker, blant annet i Slangebæreren der den dramatiske finalen foregår i Krogskogen hvor forfatteren ferierte da hun var liten.

– Vi hadde hytte på Sundvollen, og vi tok hyppige turer med tønneheisen opp til Kleivstua. Jeg syntes alltid det var skummelt der. Et uhyggelig sted, sier Lindell.

Forfatter Unni Lindell. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Redde forfattere

Men hva er det med hytter som fascinerer og lokker frem en nagende uro selv hos forfattere?

Forfatter Merete Junker Gundersen innrømmer at fantasien gjerne løper løpsk når hun er på hytta.

– Da jeg skrev på Pumasommer var jeg på hytta på Svanstul i Sauheradfjellene. En kveld jeg hadde gått og lagt meg, hørte jeg helikopterlyd. Det synes jeg i utgangspunktet er skummelt og får meg til å tenke på boken Orions belte.

Hun fortsetter:

– Jeg sto opp, gikk til vinduet og så dukket det opp bak en høyde med søkelyset tent. Lyset sveipte over meg der jeg sto i nattserken. Jeg var overbevist om at det var skurkene fra den forrige boken mi, Tvillingen, som var kommet for å gjøre kål på meg. Bilen min sto under en meter snø, det var ingen mobildekning og halvannen mil til nærmeste bebyggelse, sier Junker som sov dårlig den natten.

Først dagen etter slappet hun av.

– Da sa de på radioen at det hadde vært en leteaksjon etter en skiløper som hadde gått seg vill i løypene.

Når vinden uler

Om du har en eldre hytte med litt avstand til nærmeste bebyggelse, er du ekstra utsatt for skremmende hendelser i norske krimbøker. Hytta er et perfekt åsted for fordypning i spenningslitteraturen.

Nye hytter har ofte ikke samme effekten, selv om det også i disse hyttene kan føles skummelt nok å sitte med en god krimbok når mørket senker seg. Moderne hytter er likevel sjelden benyttet i krimbøkene.

– Det er ikke alle hytter som er skumle. En hytte er for meg spartansk, ligger avsondret fra andre hytter og folk og er gjerne uten strøm. Da blir det automatisk skummelt når mørket senker seg. Vind som uler, trær som blåser, grener som slår mot veggene, mus som kravler i veggene, sier forfatter Jarle Sten Olsen som skriver skumle romaner fra Bø i Telemark.

Han tror mange har en iboende frykt for å være på hytta.

La deg skremme

Forfattere av kriminalbøker bruker ofte egne erfaringer når de skriver. Handlingen legges gjerne til steder de kjenner fra før. Det finnes krimbøker med handling fra de fleste steder i Norge.

Jo Nesbø har for eksempel skrevet om mord ved Lyseren, Jørn Lier Horst skriver om nedstengte hytter i Stavern, Torkil Damhaug holder seg til Fagernes, mens Jørgen Brekke og Gard Erik Sandbakken har valgt Femundsmarka. Birger Baug skriver fra Vega og Sonja Holterman skremmer oss fra Jæren.

Myriam Bjerkli er en forfatter som har skremt seg selv bort fra hyttelivet. I bøkene sine Lille Linerle, Stella Polaris og Djevelens Yngel har hun lagt en del av handlingen til et sted dypt inne i Kodals skoger.

Historiene og stedet er blitt så skummelt at hun nå foretrekker Spania når hun skal på ferie.

– Jeg drar ikke frivillig på hyttetur lenger nei, sier hun og grøsser.

Her er et utvalg bøker som passer ekstra godt å lese på hytta. Foto: Gunn Gravdal Elton

Tips til bøker

Hvorfor ikke velge en bok fra stedet der du har hytte? Hvis du har tenkt å leie hytte, hvorfor ikke kombinere spenning og hyttekos? Kombinasjonen kommer helt sikkert til å gi deg en kriminelt skummel opplevelse.

Her er ti forslag til spennende bøker med handling lagt til konkrete hytteområder:

Bok: Barføtt over Isen og Stjerner over, mørke under, Ingebjørg Berg Holm

Sted: Holmsbu i Hurum, Viken

Hovedpersonen i boken Barføtt over Isen bor rett ved havnen i sentrum, og åstedet for forbrytelsen kan sees herfra. Gården som er åstedet i første bok, Stjerner over, mørke under, ligger lenger inne på halvøya.

Berg Holm skriver annerledes enn den typiske krimforfatteren, og kanskje kjenner du ikke kulden bre seg nedover ryggen når du leser. Men en god leseopplevelse er det.

Holmsbu i dag er et populært feriested med mange hytter og sommerhus.

Barføtt over Isen Foto: Gunn Gravdal Elton

Stjerner over, mørke under Foto: Gunn Gravdal Elton

Bok: Trekkfuglene, Erling Greftegreff

Sted: Skåbu i Nord-Fron, Innlandet

I handlingen forsøker en innleid drapsmann å holde seg i skjul for politiet. Han havner etter hvert inne i fjellheimen på Skåbu, i en liten, beskjeden hytte. Forfatteren er tidligere politimann og var inspirert av den mytiske «vandreren» som i flere år gikk fra hytte til hytte og brøt seg inn, da han skrev boken Trekkfugler.

Trekkfuglene Foto: Gunn Gravdal Elton

Bok: Dødstimen, Øyenstikker og Mørkets Ansikt, Jaran Dammann

Sted: Fagernes i Nord-Aurdal, Oppland

Handlingen i Dammanns bøker foregår i hytter i området rundt Fagernes. I Dødstimen blir en uteligger tilfeldig vitne til et overgrep og et drap ute i skogen. Mye skjer deretter i en liten hytte innenfor Helin, hvor en person er stengt nede i en krypkjeller.

Øyenstikker Foto: Gunn Gravdal Elton

Bok: Paradis Tapt, Birger Baug

Sted: Vega på Helgelandskysten, Nordland

I Birger Baugs bøker er det etterforskningsleder Halvor Heming som løser drapssakene. Paradis Tapt starter med at et skjelett blir funnet på en ubebodd øy. Fem år senere dør stoffmisbrukere i Oslo som fluer. Hva knytter disse to hendelsene sammen? Forfatteren har lagt mye av handlingen til Vega hvor Heming bor i en rød rorbu. Denne rorbua er faktisk mulig å leie om du skulle ønske det.

Paradis Tapt Foto: Gunn Gravdal Elton

Bok: Pumasommer, Merete Junker

Sted: Vinje i Telemark

En psykologisk thriller med stølsromantikk, erotikk og grusomme hendelser.

Pumasommer Foto: Gunn Gravdal Elton

Bok: Lille Linerle, Stella Polaris og Djevelens Yngel, Myriam H. Bjerkli

Sted: Kodal i Sandefjord, Vestfold

Forfatteren legger mye av handlingen til Kodals skoger. Lille Linerle er en vond, skremmende og god bok med en overraskende, grøssende slutt.

Djevelens Yngel Foto: Gunn Gravdal Elton

Bok: Vinterstengt, Jørn Lier Horst

Sted: Stavern, Vestfold

Ove Bakkerud kommer til Stavern for å slappe av, men finner hytta herjet av innbruddstyver. I nabohytta finner han en mann mishandlet til døde.

Vinterstengt Foto: Gunn Gravdal Elton

Bok: Nattskrik, Magnhild Bruheim

Sted: Sota Sæter, en turisthytte ved Breheimen i Skjåk, Innlandet

Handlingen i Nattskrik starter på Sota, like ved DNT-hytta Sota Sæter. Historien i boken er basert på et sagn om et sjalusidrap som skjedde på en seter der.

Du kan bestille opphold på Sota Sæter.

Nattskrik Foto: Gunn Gravdal Elton

Bok: Slakt, Espen Skjerven

Sted: Jæren, Rogaland

To forretningsfolk blir drept på en makaber måte og investor Erik Hoff blir siktet og dømt for drapet. Indisiene er klare, alt peker i den retningen, men politietterforsker Tom Grayston mener noe skurrer. Er bevisene gode nok?

Slakt Foto: Gunn Gravdal Elton

Bok: Gå med meg, Sonja Holterman

Sted: Hå på Jæren, Rogaland

Historien starter på et russetreff i Kongeparken i Rogaland. På en høyde over parken ligger en død kvinne i myra, med russedress fra 1990 på seg.