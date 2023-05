Bilfrie øyer i Norge – det perfekte mikroeventyr

Pulsen går ned med en gang en setter føttene på kaien på Veierland. En dagstur til en bilfri øy kan gi den følelsen.

Veierland i sikte, her Tangen brygge. Det er bare noen minutter fra fastlandet og over til øya i Vestfold. Ved fergeleiene ligger trillebårene på rekke og rad . Det er transportmidlene til hytteturistene på Veierland.

18.05.2023 09:00

Det ligger trillebårer på rekke og rad når den lille fergen Jutøya legger til kai på Veierland mellom Sandefjord og Tønsberg.

Øya er bilfri, men det betyr ikke at det ikke finnes motorisert ferdsel her. For de få fastboende er det helt nødvendig med firhjuling for å ta seg rundt.