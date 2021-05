Besøke hovedstaden? Her er fem anbefalte gåturer i Oslo-området.

Forfatter Hanna Norberg mener Oslo har verdens fineste bytur.

En søndagstur på Oslos øyer kan hjelpe deg å finne roen. Samtidig kan du studere fossiler og utforske nedlagt industri. Foto: Olav Urdahl

Nå nettopp

Forfatter Hanna Norberg kaller det verdens fineste bytur, og hun har skrevet bok om Oslos fineste ruter å spankulere langs.

– Sommeren 2015 fikk Oslo-borgerne en svært forsinket julegave. Presangen var havnepromenaden. Det var på tide at fjordbyen Oslo ble akkurat dét. Tenk at vi har hatt alt dette vannet uten å ha tilgang til det før nå, sier hun.

Her deler hun og flere andre sine fem favorittruter for en gåtur i Oslo:

1. Havnepromenaden

Mellom Sørenga og Frognerkilen ligger åtte kilometer med havutsikt og venter på deg. Turen går gjennom Bjørvika, som virkelig begynner å få en egen stil. Plukk opp en kaffe, diskuter Munchmuseet og ta et bilde av Operaen. Så går du videre til Vippetangen og et helt annet miljø, med Akershus festning på ene siden og havnen på den andre. Når du runder hjørnet, ser du Rådhuset og Aker brygge foran deg.

Gå turen digitalt i galleriet under:

forrige

























fullskjerm neste Havnepromenaden 1 av 12 Foto: Jon Roar Solset

2. Ulsrudvann til Sarabråten

Ulsrudvann Foto: Hilde Bjørhovde

Sarabråten Foto: Kjersti Flugstad Eriksen

Dette er en klassiker i Østmarka, og alle bør prøve den. Kall den motstykket til Sognsvann – Ullevålseter i Nordmarka.

Turen er på 2 kilometer og er ganske familievennlig. Den følger lysløypen og er derfor et godt alternativ når mørket slår inn. Høydepunkter langs stien er: Ulsrudvann, broen «Korketrekkeren» og ikke minst Sarabråten. Der får du fin utsikt over Nøklevann.

For dem som vil gjøre turen lenger, er det flere stier fra Sarabråten.

3. Sjekk ut Oslos kunstverk

forrige







fullskjerm neste Gatekunst på Tøyen 1 av 3 Foto: Torunn Brånå / Viktor Gjengaar

Oslo er full av tankevekkende og snodige kunstverk. Særlig Tøyen er proppfull av gatekunst. Derfra kan du følge Akerselva nordover eller gå mot sentrum og oppdage nye verk underveis.

Kom deg ut av døren og ta utgangspunkt i Visit Oslos interaktive kart nedenfor.

4. Ljanselva til Skullerudstua

Fiskevollbukta Foto: Cornelius Poppe / NTB

Ljanselva er mindre kjent enn Akerselva, men har mye historie og fin natur å by på. Den er en av Oslos mest uberørte elver og strekker seg 15 kilometer fra Østmarka til Fiskevollbukta.

Start nederst der elven renner ut i Fiskevollbukta. Her er det naturskjønt og frodig. To av høydepunktene er Kruttverksfossen og restene av den gamle Ljansviadukten – en bro som gikk høyt over Liadalen.

5. Malmøya

Langs kyststien på Malmøya kan du observere flere millioner år gamle fossiler. Men husk at de er fredet. Foto: Olav Urdahl

Øyhopping er populært, men færre har fått med seg øyene nedenfor Bekkelaget. Sving av Mosseveien og parker på Ormøya. Derfra finner du stier langs fjorden, i høyden og mot havgapet. Her er det også gode muligheter for å ta seg et kaldt vinterbad.

Kyststien er særlig å anbefale. På turen kommer man opp i høyden og får en fantastisk utsikt.

Sjekk også ut kalkfuruskogen.

Kilder: Visit Oslo, Oslofjorden.no, Bymiljøetaten, Hanna Norberg.