Velkommen til Wrexham

Hva skjer med en arbeiderby i Wales når to Hollywood-kjendiser kjøper en fotballklubb? Ganske mye.

– Denne la Rob igjen som en good luck-charm, forteller barmann Richie Griffith. Oppe på hyllen bak står det amerikanske bilskilt, bilder og annet fra amerikanske fans. Han drar også opp en 50-dollar seddel han fikk i tips. Den lokale fotballpuben The Turf dagen etter den store opprykksfesten. Det er stille og rolig nå, men en del lokale måtte innom for en debrief etter en forrykende sesongslutt.

17.05.2023 20:00

Det kunne vært hvilken som helst by i et hvilket som helst land hvor fotball er en stor del av livet. Wrexham er en stille og rolig arbeiderby med et fotballag ganske langt nede i de britiske divisjonene. Men i år skjedde det noe. (NB – spoiler: Hvis du er fan av «Welcome to Wrexham, blir resultater fra den nye sesongen avslørt her).

Tidlig i mai har innbyggerne i byen nettopp våknet etter et storslagen fest. Den ble feiret sammen med Hollywood-kjendisene Ryan Reynolds og Rob McElhenney. Hvorfor var de der? Vel, det var de to som kjøpte fotballklubben i 2020.