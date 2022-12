Magiske Mexico

Strand, taco og krystallblått vann. Vi har vært i Mexico.

Strendene i Mexico er så vakre at det er vanskelig å skulle peke ut en favoritt.

– Det var fint. Det ligner på alt annet her, men samtidig er det annerledes, sier det portugisiske paret og retter på solbrillene.

På Mexicos østkyst blir du eksponert for så mange vakre strender at evnen til å la seg imponere sakte viskes ut. Det er et luksusproblem mange betaler dyrt for å få.