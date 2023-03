På vestkysten av Sverige kan du dra på badeferie året rundt

Finland har saunaer, Danmark kysthotell og söta bror har sin ærverdige kallbadtradisjon. Vi har besøkt fem kallbadhus langs svenskekysten.

Kallbadhuset i Varberg er et av landets mest berømte og fotograferte. Den unike bygningen sto ferdig i 1903 og holdes oppe av flere hundre påler. Ribersborg kallbadhus i Malmö sto klart på slutten av 1800-tallet. Det er et av de mest berømte og gjenkjennelige i Sverige.

18.03.2023 09:00

En kjølig søndagsmorgen i Halland. Kvelden før høljet det ned med 20 sekundmeter i kastene. Nå ligger Kattegat som et nypusset sølvfat mot horisonten. Et rosa penselstrøk av makrellskyer bukter seg over Varberg, en mellomstor strandby 75 kilometer sør for Göteborg.

Klokken nærmer seg åtte. Gatene er folketomme, bortsett fra en ensom skikkelse som kommer ruslende fra sentrum med et håndkle over skulderen.