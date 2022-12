Panoramautsikt utover dalen for slalåmkjørere i bakken. I Deer Valley frister man med god boltreplass i slalåmløypene. Skiløper på toppen av Deer Valley over skydekket. Reise Skiferie Bli med til USAs dyreste skiparadis der en norsk OL-helt er sentral

Glem Aspen. Deer Valley er USAs mest eksklusive skiparadis. Her er det ikke uvanlig å betale 20.000 kroner natten for et hotellrom.

42 minutter siden

– Dagens rett er 170 gram wagyu biff som ble fløyet inn fra Japan i morges. Prisen er 1650 kroner, sier servitøren.

– Den fløy sikkert business class, legger han litt beskjemmet til når han ser sjokkerte ansiktsuttrykk rundt bordet.

