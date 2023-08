Oppdag Osterøys mange perler

Mellom fjord og fjell ligger denne frodige innlandsøya som er kjent for sitt sammensveisede lokalsamfunn der kulturlivet, samholdet og småindustrien trives.

Klyngetunet Havrå ligger idyllisk til med utsikt over Sørfjorden. I dag er gården et fredet kulturmiljø drevet av Museumssenteret i Hordaland. Vis mer

For Ole Bull var Osterøy et Norge i miniatyr med sine høye fjell, dype fjorder, frodige dalfører og skogkledde åser. Den verdenskjente komponisten tilbrakte alle sine barndomssomre hos besteforeldrene på Valestrand. Senere i livet red han rundt på øya for å besøke bønder og felespillere.

Bullahuset på Valestrand var sommerhuset til den verdenskjente fiolinisten og komponisten Ole Bull (1810–1880). Hans franske kone Félicié Villeminot bodde sporadisk i Bullahuset mens komponisten selv var på turné. Vis mer

Fremdeles står det eventyriske rosa sommerhuset hans og speider utover bygda og fjorden. Jarle Hanstveit (72) og Ivar Elvik (75) er i gang med å gjøre hagen klar for Arve Tellefsen-konserten som snart skal gå av stabelen.

– Hadde vi levd for 200 år siden, hadde vi vært nærmeste nabo til Ole Bull om sommeren, sier Hanstveit mens han klipper roser.

Elvik forteller at hans eget hus er bygd på det som tidligere var utmarken til Ole Bull.

– Jeg har satt opp en bautastein i hagen min til ære for komponisten. Det var han som inspirerte meg til å lære å spille fiolin i en alder av 45 år, smiler Elvik.

Jarle Hanstveit og Ivar Elvik holder orden i hagen til Ole Bull. Huset er eid av Carl-Michael Hendriksen Palmér, Ole Bulls tipptippoldebarn som besøker Osterøy regelmessig. Vis mer

Landhandel på kaien

Like ved fergekaien på Valestrand ligger Eides Kafé og Handleri og frister med hjemmelaget bakst, kaker og lunsjretter. Råvarene er fremdeles lokale, akkurat som de var før i tiden da bygdas landhandel holdt til i samme lokale.

– Dette er en gullgruve i livskvalitet. Vi serverer lokalbefolkningen, som til gjengjeld er veldig flinke til å bruke oss, sier Lis Anita Windt (63) som opprinnelig er fra Trysil.

Lis Anita Windt og Tone Vatle er pensjonerte lærere som gjorde drømmen om å drive kafé til virkelighet. De nevenyttige venninnene er ikke redd for å ta i et tak hverken med hammer eller kjevle. Vis mer

Hun fant veien til Osterøy via bestevenninnen Tone Vatle (62) som er herfra.

Nå ser Windt på seg selv som en ostring.

– Naturen her er så vakker. Folkene her er hel ved og har beina godt plantet på jorden. De er likefrem og ærlige. Jeg er veldig glad for at barna mine har vokst på denne øya.

Eides kafé serverer hjemmelagd lunsj, kaker og boller i hyggelige omgivelser i lokalet til en gammel landhandel. Kafeen er et yndet samlingspunkt for lokalmiljøet på Valestrand. Vis mer

Da det gamle landhandelhuset ble lagt ut for salg for ti år siden, bestemte Vatle og ektemannen seg for å kjøpe og restaurere bygget. Og venneparet Windt var ikke sene å be da de ble spurt om å være med på prosjektet.

– Vi har gjort det meste av arbeidet selv, forteller damene.

– Alle vinduene var knuste og taket hadde seget sammen. Vi har rett og slett hakket med slegge, brukt brekkjern og sagd og hamret for å gjenreise bygget. Mottoet vårt er: Det er ikke den ting vi kan, men vi gjør det uansett.

Kulturminnet Kossdalssvingane byr på 17 skarpe hårnålsvinger omgitt av nydelig natur. De fleste syklister og turgåere kjenner på melkesyren i den 700 meter lange grusbakken som har 27 prosent stigning. Veien ble bygget på pliktarbeid rundt århundreskiftet 1800–1900 for å korte ned veien for bøndene som skulle til Hosanger kirke. Vis mer

Vestlandsk kulturminne

I bratt terreng på sørsiden av Osterøy ligger Havrå, ett av Norges best bevarte klyngetun. Her har det vært gårdsdrift siden eldre bronsealder.

Tove Mostrøm (51) er i full gang med å slå gresset med langljå. Skaftet av selje har hun laget selv.

– Treet må være litt skjevt for at det skal bli et godt redskap, sier hun.

Tove Mostrøm driver gården sammen med fire fulltidsansatte. De er kyndige på fortidens kunnskap, hjemmelagede redskaper og muskelkraft. På sommeren blir sauen sendt til fjells for å beite. Sauesankingen foregår på høsten etter at høyet er slått, tørket og lagt til oppbevaring på låvene. Vis mer

Mostrøm har gårdsdrift i blodet. Hennes oldemor vokste opp i klyngetunet, og selv har hun jobbet her i snart 20 år som driftsleder og kulturlandskapsforvalter. I juni starter slåtten, og sammen med 12 yngre medhjelpere skal Mostrøm slå bratt mark og hesje de neste fire-fem ukene.

Mange av dem som har sommerjobb her, vender tilbake år etter år.

– De synes jobben er givende, og de liker å ta i et tak. Det er mange harde dager i bakkene, så dette er ikke for hvem som helst. Vi har vært utrolig heldige med slåttehjelperne våre.

Sondre Mjøs (24) (t.v.) har hatt sommerjobb på tunet i syv år. Til vanlig studerer han i Trondheim, men sommeren vil han tilbringe hjemme på Osterøy. Hanne Skeidsvoll (23) er også ostring og har sommerjobb på tredje året. Anna Thorsen (27) fra Arna er helt ny i faget. Vis mer

– De står på dag etter dag i både stekende sol og piskende regn, sier Mostrøm.

Havrå er fremdeles drevet på samme vis som for 100 år siden.

– Vår oppgave er å forvalte og formidle kunnskapen fra fortidens gårdsdrift, byggeskikk og arbeidsliv her på Vestlandet.

Kunst, kultur og industri

Kunstneren Maia Birkeland (44) er en av mange som har deltatt under slåtten på Havråtunet. Opplevelsen har vært med å inspirere til sommerutstillingen hun holder i Den grøne fabrikken i Mjøsvågen.

– I over et år har jeg sanket og tørket organisk materiale fra Osterøy. Jeg har samlet frø og dyrket frem planter, forteller Birkeland.

Maia Birkeland er nå fastboende på Osterøy. Stedet har inspirert utstillingen hun holder i kultursenteret Den grøne fabrikken i Mjøsvågen, som består av sanket og tørket naturmateriale. Vis mer

Naturmateriale er utstilt sammen med elementer fra hverdagslivet, som glassflasker, blikkbokser og kurver.

– Jeg vil stille spørsmål rundt hva arbeid er nå, og hva det var før i tiden, forklarer Birkeland.

Else Karin Tysse Bysheim og Lars Magne Bysheim driver Norges første kunstbadstue som er del av kultursenteret Den grøne fabrikken i Mjøsvågen. Her holdes utstillinger, kurs, kulturarrangement og yogaklasser kombinert med badstue. Vis mer

«Den grøne fabrikken» er et kultur- og utstillingssenter drevet av kunstner og kunstterapeut Else Karin Tysse Bysheim (63) og ektemannen Lars Magne Bysheim (68). De viser stolt frem Norges første flyttbare kunstbadstue som ligger fortøyd til kaien.

Den er utsmykket i samarbeid med barna i Mjøsvågen og er inspirert av havet og den fargerike nakensneglen.

– I går kveld hadde vi fem amerikanere på besøk. Det var første gang de prøvde badstue, og første gang de besøkte Osterøy, og de var veldig begeistret for begge deler. Det er viktig for oss at folk skal dra herfra med en god følelse. Derfor møter vi dem personlig, forteller ekteparet.

Mjøsvågen består av flere eldre trehus hvor det tidligere ble produsert tresko og amerikakister. I dag er bygningene i bruk som kunstgallerier, levende museum og kafé. Vis mer

Gammel strikkefabrikk

Nede ved sjøen i Hosanger ligger strikkefabrikken Norlender. Astrid Tveiten (67) og datteren Stephanie Kriznjak Tveiten (29) er tredje og fjerde generasjon som driver tekstilfabrikken sammen med flere fra Tveiten-familien.

Fakta Osterøy Nord-Europas største innlandsøy med et samlet areal på 329 km².

Osterøy ligger nordøst for Bergen i Hordaland fylke.

Ble landfast da Osterøybrua ble åpnet i 1997.

Det er fergeforbindelse mellom Valestrandsfossen på Osterøy og Breistein.

På nordvestsiden av øya ligger Osterfjorden, mens Sørfjorden ligger mot sør og vest og Veafjorden strekker seg langs østsiden.

Øya er delt mellom Osterøy og Vaksdal kommune.

Det går regelmessige busser fra Bergen til Osterøy. www.skyss.no

Tettsteder er Lonevåg (Kommunesenter), Valestrandsfossen, Haus, Bruvik, Hamre, Tyssebotnen, Fotlandsvåg, Hosanger og Hjellvik.

Jordbruk, skogbruk, fiskeoppdrett og småindustri (bl.a. møbler og tekstiler) er viktige næringer på Osterøy. Ting å se: På Osterøys bratte sørside ligger Havråtunet som er et av Vestlandets og Norges best bevarte fellestun (klyngetun). www.muho.no/havra Osterøy museum er et tun med eldre og nyere hus på Gjerstad. Museet har skiftende utstillinger med fokus på drakt- og tekstilhistorie. www.muho.no/osteroymuseum Bullahuset på Valestrand var sommerhuset til den verdenskjente fiolinisten og komponisten Ole Bull (1810 – 1880). Vis mer

Da fabrikken ble etablert i 1927, besto produksjonen av mykt bomullsundertøy. Men på slutten av 80-tallet gikk produksjonen over til ullklær med inspirasjon fra Vestlandet og Nordsjøen.

Den originale islenderen er av våre bestselgerne.

– Vi bruker så mye lokal ull og lokale leverandører som vi kan. Vi er veldig opptatt av å finne gode og bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi synes det er viktig å ha en åpen fabrikk hvor besøkende kan bli bevisst på hvor mye arbeid som ligger bak hvert plagg, sier Astrid Tveiten.

Stephanie Kriznjak Tveiten og Astrid Tveiten i egenprodusert islendergenser og strikkejakke i lokalet til den familiedrevne strikkefabrikken Norlender i Hosanger. Fabrikken produserer klassikere og egendesign inspirert av tradisjoner og Osterøys ville natur. Vis mer

Da Stephanie vokste opp hadde hun ingen planer om å bli del av familiebedriften.

– Etter å ha jobbet i utlandet noen år, så jeg hvor unikt det var å ha en strikkefabrikk i Norge og verdien av å få lov til å videreføre familiebedriften vår, som i år feirer 96 år.

På den lille treskofabrikken i Mjøsvågen kan man studere fortidens redskaper for treskoproduksjon og en samling vernede tresko. Osterøy er kjent for å være et sted hvor den vestlandske gründervirksomheten står sterkt. Vis mer

Hosanger kan friste med badestrand, landhandel med pub og godt lokalmiljø. Trehusbebyggelsen er kjent som Mjøsvågen. På de gamle rutetabellene til dampbåtene som gikk innover i Osterfjorden før krigen, sto Hosanger oppført som «Perlen i Osterfjorden». Vis mer

Astrid vil vise frem Hosanger Treskofabrikk, som ligger i et gammelt hus ved vannkanten i Mjøsvågen. Her møtes en gjeng lokale pensjonister regelmessig for å lage tresko.

– Det er jo ingen som går med denne typen tresko lenger. Nå blir de solgt som souvenirer. Men under krigen gikk treskoen som varmt hvetebrød. Opprinnelig var det mange verksteder som produserte amerikakister her i Mjøsvågen. Kreativiteten var stor, og det samme var pågangsmotet.

På fritiden deltar Astrid i mange av aktivitetene som forgår i Mjøsvågen. Hun har ansvar for at driften av Mjøsvågen kafé går sin gang. Den er drevet på dugnadsånd og holder åpent i helgene.

– I et lite lokalsamfunn er de fleste involvert i å utvikle og bevare stedet. Bygda er både et trivelig bosted og besøkssted. Selv om vi ikke bor i byen, er det hyggelig med et lite knutepunkt der folk kan treffes, oppleve kultur og spise god mat, avslutter hun.

Denne artikkelen ble skrevet sommeren 2022.