Andreas Fliflet var nylig i Oslo med jobben og ville helst ta nattoget hjem til Bergen, men det var ingen ledig sovekupé igjen. Toget kan likevel ha kjørt med tomme senger til Vestlandet.

Hver sovekupé har nemlig to senger. Selv om man reiser alene, må man betale for begge sengene. Tidligere kunne man betale for kun én seng. Den muligheten er fjernet. Når man nå kjøper billett, har man ikke mulighet til å velge å dele kupeen med andre.