I Galicia skapes reiseminnene i munnen

Rías Baixas er et snirklende vakkert stykke Spania – med strender i verdensklasse. Er du lur, reiser du likevel ikke til Galicia for å bade, men for å fråtse.

Galicias kyst er så vakker at den tar pusten fra deg. Bare sørg for å ha god tid, sånn at du kan stoppe der du vil. Vis mer

Hvis din definisjon av spansk sommerferie er å sitte under en parasoll på et all-inclusive resort, trenger du ikke å lese videre. Du finner hverken parasoller eller all-inclusive i Galicia.

Regionens indrefilet heter Rías Baixas (uttales rias baisjas). Her venter en kyst full av matskatter som får tungen til å danse salsa. Du får også store vinopplevelser og knøttsmå landsbyer med på reisen.