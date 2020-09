Reisepanelet anbefaler: Her er tipsene for høstferien

Er du ute etter originale tips til høstferien? Da er dette artikkelen for deg.

Blindleia i Lillesand, eller «Sjøens E18» som den kalles på folkemunne. Trond J. Strøm

16. sep. 2020 18:00 Sist oppdatert nå nettopp

Høstferien er like rundt hjørnet. Sosial distansering og reiserestriksjoner til tross: Det er fullt mulig å få en fullverdig ferie. Igjen er Norge utgangspunktet for høstens anbefalinger.

Også denne gangen har vårt bereiste panel flere perler på lur.

Gourmettur til Svalbard med russisk vri

Selv om Longyearbyen bare har 2379 innbyggere, skjuler den lille perlen flere fantastiske turistopplevelser. Kertu / NTB scanpix

Med flere restauranter pr. innbygger enn noen andre steder i Norge, er Longyearbyen et perfekt reisemål for dem som er glad i god mat og drikke. Det er heller ingen ulempe at Huset Restaurant har en av Nordens største vinkjellere, eller at Svalbard Bryggeri tilbyr omvisning og smaking av sine åtte øltyper.

For dem med en senere høstferie, er matfestivalen Smak Svalbard fra 8.–11. oktober midt i blinken. Men husk å sette av tid til en liten tur utenfor Longyearbyen også. Der kryr det av utendørsaktiviteter.

Svalbard byr på flere safariopplevelser for å se dyr som polarrev, reinsdyr og isbjørn. Menno Schaefer / Shutterstock / NTB scanpix