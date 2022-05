Er dette Danmarks fineste sykkeltur?

Den 40 kilometer lange strekningen mellom Helsingør og København byr på folketomme strender, museer i verdensklasse og klodens eldste fornøyelsespark – for å nevne noe.

Jægersborg Dyrehave – med det postkortverdige Eremitageslottet i kjernen – ligger en times sykkeltur nord for hovedstaden. Se opp for 2000 hjort som romsterer fritt rundt i parken.

På guider og topplister over ting å se langs Strandvejen, den kystnære perlesnoren mellom Helsingør og hovedstaden, nevnte ingen det viktigste. Heldigvis for meg, sa hotellresepsjonisten i København, hadde flere gjester allerede gått på en smell.

– Hvis du skal sykle Strandvejen, sjekk for all del vindretningen før du drar. Turen er ikke like sjarmerende når du ligger i første gir hele veien til Helsingør.