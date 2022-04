På dette tunet ble Norges dyreste maleri malt

I Kunstnerdalen i Viken er det så mye å se at du må velge bort flere severdigheter om du drar på dagstur. Men husene til to av Norges største kunstnere er uansett en god start på en dannelsesreise.

Fra huset sitt hadde Theodor Kittelsen god utsikt mot vannet Soneren og Andersnatten.

I Sigdal ligger Andersnatten med sine 733 meter over havet. Navnet har ingenting med døgnets mørke å gjøre, for på den lokale dialekten, sigdøling, er natt knatt. På hver sin side av denne knatten levde det for litt over hundre år siden to kunstnere som sto i hvert sitt atelier og malte fjellformasjonen.

Andersnatten er foreviget på lerreter av de to kunstnerne, Theodor Kittelsen og Christian Skredsvig, gjennom alle årstider og ulike lysforhold. I fjor ble ett av de mange bildene Kittelsen malte av knatten, solgt for 14 millioner kroner på auksjon. Det var norsk prisrekord.