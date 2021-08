– Den var riktignok sentrumsnær, men det var en nitrist og steindød gate

Det var en bergenser som gjorde fargegaten i Stavanger til det den er i dag. En fargesprakende turistmagnet og en av Nordens mest fotograferte veistubber.

Solhungrige gjester nyter sommerdagen på uteserveringen i Fargegaten. Bildet er tatt før koronapandemien.

Solen skinner fra skyfri himmel, akkurat som det gjorde den sommerdagen for 20 år siden da en ung og handlekraftig bergenser kom til oljebyen for å starte egen frisørsalong. Men der stopper også likheten. For det er ingenting ved den gaten Tom Kjørsvik kom til den gang som minner om dagens utgave.