De sårbare husene under Helleren

Du tror det ikke før du ser det. Under et ruvende fjellmassiv ligger et lite gårdstun med to små hus. Hvert år valfarter tusenvis av mennesker til det unike kulturminnet Helleren.

De er et merkelig og mektig skue – de to små husene som ligger under det enorme fjellmassivet under Helleren i Sokndal kommune.

7 minutter siden

Det er et mektig og merkelig skue. Under en omtrent 15 meter dyp, 20 meter høy og 60 meter lang fjellhylle ligger to små hus. De har ikke takstein. Det trengs ikke. Fjellet utgjør et naturlig tak.

Det er over 100 år siden husene sist ble malt. Det trengs heller ikke. Den finurlige beliggenheten beskytter mot vær og vind. Trolig er husene de eneste i Norge som er bevart med originalmaling på fasaden.