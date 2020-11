Drømmer du om en tur til Trolltunga? Her er 12 gode alternativer landet rundt.

Det finnes kopier av Trolltunga over hele landet. Kanskje byr 2021 på muligheten for å dra til ett eller flere av stedene?



En formidabel utsikt på toppen av Himakånå i Tysvær. Gunn Gravdal Elton

Nå nettopp

Stadig flere kommuner og tettsteder har forsøkt å utnytte den enorme oppmerksomheten Trolltunga i Ullensvang kommune har fått de siste årene. Før koronapandemien stengte grensene, valfartet turister fra hele verden til Trolltunga. Nærmere 100.000 gikk årlig 22 kilometer tur/retur for å ta bilde på den ikoniske Trolltunga.

Norske kommuner ville også ha en liten smak av suksessen. De benyttet sjansen, og snart dukket det opp små «trolltunger» over hele landet. Sosiale medier flommet over av bilder fra fjellhyller i svimlende høyder og med panoramautsikt over norsk natur.