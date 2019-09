En tysk mann er saksøkt av et østerriksk hotell for å ha lagt igjen en fornærmende anmeldelse på nettsidene Tripadvisor og Booking, skriver The Guardian.

Mannen, som omtales som «Thomas K» i rettsdokumentene, skrev negativt, under pseudonym, om et bilde i foajeen. Bildet viste nemlig to menn iført uniformer med swastika-emblem.