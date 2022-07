Kunstøya i Bohuslän

Tjörn er kjent som Sveriges «island of art». Men landets sjette største øy er like bra for sykling, strandliv, sjømat og livsnyteri.

Den 12 kilometer lange «kunststien» mellom Nordiska Akvarellmuseet og Skulptur i Pilane er flittig brukt av både syklister, joggere og turgåere.

13 minutter siden

– Du trenger ikke kart for å finne frem til Pilane. Bare følg kysten nordover og se etter det store hvite hodet.

Det er akkurat som resepsjonisten på hotellet mitt i Klädesholmen sa. Flere kilometer før jeg ankommer skulpturparken, Skulptur, på nordsiden av Tjörn, dukker «Anna» opp på horisonten. 14 meter høy, fra sokkel til hårfeste. Og hun er enda vakrere enn jeg forestilte meg.