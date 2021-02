Feriere i Norge til sommeren? Her er 12 sære overnattingssteder.

Dersom reiser i Norge blir eneste alternativ i ferien, kan det være morsomt å lete etter nye, spennende mål for reisen. Her er noen overnattingssteder som skiller seg ut.

Du glemmer neppe en natt i Rypetoppen, hengende i fjellveggen 30 meter over vannet. Foto: Renate Tjetland

Gunn Gravdal Elton

35 minutter siden

Mange søker unike opplevelser i jakten på nye reisemål. Gjerne noe som gir følelsen av å være alene i pakt med naturen og oppdage en bortgjemt skatt som likevel er nær sivilisasjonen, og der all komfort er innen rekkevidde.

– Du føler deg mye mer unik om du bor på steder som gir deg det lille ekstra. Jeg trodde jeg skulle bli lei og kanskje ikke finne flere steder som ville overraske meg, men det dukker stadig opp nye ting, sier Helene Myhre. Bla ned for å se 12 sære overnattinssteder.

Myhre er reisende fotograf og har 82.000 følgere på Instagram. Hun har reist land og strand rundt, og velger i dag mer enn gjerne bort hotell som overnattingssted.

– Sist sommer overnattet jeg i en gapahuk i Undredal. Du må gå 1000 høydemeter, bratt og slitsomt, men absolutt verdt det, sier Myhre, som oppfordrer folk til å velge steder litt utenfor de mest opptråkkede løypene.

– Som da jeg nylig oppdaget VisitLågen. Jeg er fra Skien, og dette er like i nærheten. Likevel hadde jeg aldri vært der før. Det ble en vekker. Vi må bli flinkere til å søke det som er nært. Det finnes mange perler like rundt oss.

Helene Myhre reiser mye, og hun oppsøker gjerne spesielle overnattingssteder rundt om i landet. Foto: Privat

Vi har funnet noen små skattekister av steder der du kan sove i helt spesielle omgivelser. Her vil du få følelsen av å ha opplevd noe helt spesielt:

Ørnareiret, Undredal

Følg stien opp til Hovdungo i Undredal. Bratt sti, spesielt i starten. Fantastisk utsikt inn mot Skjerdal og fjellene ovenfor. Det går sti videre opp til gapahuken cirka 1000 meter over havet.

Pris: Fra 900 kroner pr. natt for inntil seks personer

Booking: inatur.no, søk på «Ørnareiret»

Det er tungt å gå opp til Ørnareiret, men belønningen er ubetalelig. Foto: Helene Myhre

Rypetoppen, Meråker

Er du av den dristige typen? Da kan du jo vurdere å sove i fjelltelt som henger i en fjellvegg 30 meter over vannet i Meråker. Nifst og deilig. Rypetoppen Adventurepark er behjelpelig med det meste om du vil overnatte.

Pris: 4500 kroner pr. natt for inntil to personer

Booking: rypetoppen.no

Les også Skal du på biltur i sommer? Her er seks splitter nye attraksjoner du kan besøke.

Denne overnattingen er for de dristige. Foto: Renate Tjetland

Woodnest, Odda

Hyttene ligger i en fjellside høyt over det innerste av Hardangerfjorden. Hyttene er unike i og med at de faktisk er bygget som tretopphytter og ikke står på påler i bakken. Hyttene har høy kvalitet med innlagt vann og strøm, dusj, toalett og kjøkken, dobbeltseng og soveplass for fire.

Pris: Fra 3200 kroner pr. natt for to personer

Booking: woodnest.no

Tretopphyttene på Kalvaneset sto ferdige sommeren 2020. Foto: Gunn Gravdal Elton

Tretopphyttene på Kalvaneset sto ferdige sommeren 2020. Foto: Gunn Gravdal Elton

Tretopphyttene på Kalvaneset sto ferdige sommeren 2020. Foto: Gunn Gravdal Elton

Lerkekåsa Vingård, Gvarv

De gamle vintønnene er gjort om til små krypinn for par som ønsker det helt spesielle. Lukten av god vin henger i veggene, og vintønnene er plassert midt mellom druerankene på gården.

Pris: 4500 kroner pr. natt for to personer, med vinsmaking, gårdsmiddag og frokost

Booking: lerkekasa.no

Det er ikke mange vingårder i Norge, og spesielt ikke vingårder der du kan sove i en vintønne. Foto: Gunn Gravdal Elton

Flokehyttene, Ryvarden

Opplev en fantastisk solnedgang eller kjenn storm og hav bruse mot vinduene i de flunkende nye Flokehyttene til Haugesund Turistforening. Selvbetjente hytter med høy standard. Hyttene ligger like sør for Ryvarden fyr. Det kan være vanskelig å finne ledige hytter.

Pris: 1200 kroner pr. natt pr. person

Booking: haugesund.dnt.no

Flokehyttene sto klar i fjor og er et syn der de troner ved Ryvarden fyr i Sveio. Foto: Gunn Gravdal Elton

Vanlife, Lofoten

Å loffe rundt i Lofoten med en gammel van er drømmen om frihet for mange. Vanlife i Lofoten har 15 vans fra 80-tallet til utleie. Alle med soveplass. Bilene er renovert og malt i glade retrofarger og har fått morsomme navn som Dolly, Ronja, Harry, Willy og Wilma.

Pris: Fra 1200 kroner pr. døgn

Booking: lofotenvanlife.no

Hva med ferie i en pastellfarget, retro van? Foto: Christine Hafnor Håvoll

Frønningen, Aurland

Hit kommer du bare med båt. Et vakkert og spesielt lite samfunn nord for Aurland med bare en håndfull innbyggere. Her kan du leie et gammelt skolehus eller en støl. Er du rastløs og nevenyttig, kan du bo litt lengre perioder på gamle gårdshus mot at du snekrer litt og fikser litt på gamle bygninger som trenger en kjærlig hånd. Frønningen er et vakkert sted der du virkelig lever i pakt med naturen og får en følelse av fordums tider.

Pris: Etter avtale

Booking: fronningen.no

Utsikten på vei opp til Frønningsåsen er fantastisk. Det er ingen veiforbindelse til Frønningen. Likevel er det 14 kilometer med vei her for å komme seg til og fra gårder og hus. Foto: Gunn Gravdal Elton

Kjeungskjær fyr, Bjugnfjorden

Det er mange fyr du kan overnatte på, men Kjeungskjær i Bjugnfjorden i Trøndelag er kanskje det stedet der du har minst albuerom og bevegelsesfrihet.

Kjeungskjær fra 1880 er det eneste åttekantede fyret i Norge og består av fyrtårn, naust og en bro som går 20 meter utover sjøen til landingen. Fra 1880 til 1947 var fyret bemannet av fyrvokter med familie. På slutten av 1990-tallet ble fyret fredet. Fyret kan nås med båt fra Uthaug. Transport må avtales.

Pris: 2000 kroner pr. natt for inntil åtte personer. Inkluderer transport.

Booking: kjeungenkystlag.no

Fyrferie har lenge vært populært. Herfra kan du nesten stryke hånden over Hurtigruten når den passerer. Foto: Bjørn Løvland

Steinhytter, Hardangervidda

Drømmer du om å bo i en steinhytte på Hardangervidda, men har ikke lyst til å gi avkall på altfor mye komfort? Da kan steinhyttene i Vivassdalen være noe for deg. Her har hyttene en standard som er tillatt innenfor nasjonalparkens krav og regler.

Det er også mulig å kjøpe jaktkort under villreinjakten. I 2020 kostet dette 18.000 kroner.

Pris: Fra 700 kroner pr. natt pr. person

Booking: www.hardangervidda.as/vivassdalen

I Vivassdalen kan du bo i steinhytter og har kort vei til fantastiske turområder. Foto: Gunn Gravdal Elton

Lysthuset, Odda

Lysthuset ligger på en høyde med formidabel utsikt over Sandvinvatnet i Odda. Inne er det så vidt plass til en dobbeltseng. Store vinduer utgjør veggen mot vannet. Selv om Lysthuset ikke har strøm, vann eller toalett, er det tilgang til alle fasiliteter på Vikinghaug like i nærheten.

Pris: 1300 kroner pr. natt for to personer

Booking: Airbnb, søk på «Vikinghaug»

Utsikten over Sandvinvatnet og kort avstand blant annet til Folgefonna, Hardangerfjorden og Trolltunga gjør Vikinghaug populært blant reisende. Den primitive hytta som kalles Lysthuset er bygget på restmaterialer, har utedo og ikke strøm eller innlagt vann. Foto: Sunniva Yde Aksnes

Akka Surf, Hoddevik

Akka Surf i Hoddevik på Stadlandet er et pensjonat med syv sengeplasser. Her bor du som i en familie. Mange av dem som leier her, bor i lange perioder. De fleste kommer for å surfe. Er du heldig, får du en ledig plass.

Pris: Etter avtale

Booking: akka-surf.business.site/

Mange elsker sandstranden i Hoddevik, spesielt surfere. Og om du vil bo litt annerledes her vest i havgapet, kan du prøve å få rom på pensjonatet Akka Surf. Foto: Gunn Gravdal Elton

Glamping, Telemark

Flere steder tilbyr nå glamping eller overnatting i telt i alle mulige fasonger. I Telemark kan du sove i en kokong-lignende anretning eller i luksuriøse telt i villmarken.

Pris: 7390 kroner for to netter for to personer for overnatting i luksusyurt med badekar, oppredde senger og helpensjon

Pris: 6190 kroner for to netter for to personer for overnatting i båttelt med oppredde senger og helpensjon

Booking: canvasnorway.com