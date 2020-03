Portforbud, stengt luftrom og ingen penger. Trine og Hanne sitter fast i Guatemala og vet ikke når de kommer seg hjem.

Mandag 16. mars triller Trine Dreyer og Hanne Lunder koffertene inn på La Aurora i Guatemala City. Ved inngangen står det personale med masker og tar temperaturen på alle som går inn. De trekker også noen til siden og spyler koffertene deres.

Fortvilelsen som har bygget seg opp de siste dagene, er gått over i desperasjon. Venninnene vil bare hjem.

Når de forsøker å sjekke inn, får de beskjeden de absolutt ikke ville få: Flyet er kansellert.

Landet har innført portforbud. Politiet vokter gatene og gir bøter til de som beveger seg ute. Om man ikke kan betale, settes man i fengsel.

Da Dreyer og Lunder kom tilbake til Aguacatán, sto de uten sted å bo, uten mulighet for å ta ut penger og uten mat.

– Vi er registrert på Utenriksdepartementets (UD) liste, men vi vet ikke hva de gjør, sier en fortvilet Dreyer.

Skulle levere en brannbil

Hanne Lunder har drevet med veldedighet i Guatemala i flere år. Under et besøk i fjor, fikk hun og Trine vite at Aguacatán manglet en brannbil.

«Får vi til det?» spurte de hverandre.

Ett år senere kjørte bilen inn i gatene til byen med rundt 50.000 innbyggere.

Overleveringen var planlagt lang tid i forveien. Ettersom situasjonen med koronaviruset forverret seg, så kvinnene frem til å dra hjem. Etter den skuffende turen til flyplassen, har de møtt flere utfordringer.

– Vi var heldige å få bo hos et eldre ektepar, men de er fattige og ble bekymret for egen økonomi. Så vi måtte dra, forteller Dreyer.

I ettertid har de vært heldige å få et krypinn hos en hotelleier som er pålagt å holde stengt. Han sniker inn mat til rommet deres.

Ser etter løsninger

Tilgang til internett er begrenset, og kvinnene opplever problemer med å få informasjon. Isolasjonen øker bekymringene deres, og de føler seg handlingslammet.

UDs pressetalsperson, Ingrid Kvammen Ekker, sier utenrikstjenesten følger situasjonen i Guatemala og er i kontakt med lokale myndigheter.

– Vi er også i kontakt med andre land for å få oversikt over muligheter for å reise ut av Guatemala. Men dette er arbeid som kan ta tid, forteller hun.

De har ikke en samlet oversikt over antall personer de har bistått med å komme seg hjem. De siste par dagene har UD satt opp flere ekstrafly for å hente nordmenn fra Marokko, Spania og Tyrkia.

– Noen av disse sakene er ikke lette å løse, og vi vil ikke kunne sikre at alle norske borgere på reise umiddelbart kan returnere til Norge. Det kommer uansett til å ta tid, sa Trude Måseide, kommunikasjonssjef i UD til Aftenposten i går.

De oppfordrer alle reisende nordmenn i utlandet til å registrere seg på reiseregistrering.no for å få eventuelle oppdateringer.

Det er gått en uke siden 14. mars, da UD i nye reiseråd frarådet reiser til alle land. Her kan du lese reiserådene.

Galgenhumor

Kvinnene vet ikke hvor lenge de får lov å oppholde seg på hotellet. De har ingen penger, men har lovet eieren å betale i ettertid.

– Vi har snakket med ambassaden i Mexico (som har geografisk ansvarsområde for Guatemala, red.anm.). Derfra går det fly, men det er jo umulig for oss å komme oss dit med mindre vi bryter loven, sier Dreyer og legger til at de er lite interessert i en slik løsning.

Til tross for situasjonen, holder de motet oppe.

– Vi gleder oss bare til å se Norge igjen, sier hun og ler.